صيف مختلف فى بورسعيد.. أعمال تطوير المرحلة الثانية لكورنيش الشاطئ مستمرة

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، التجهيزات الميدانية وموقع العمل بالمنطقة، وذلك استعداداً لبدء أعمال تطوير المرحلة الثانية من كورنيش بورسعيد، والتي تأتي في إطار خطة المحافظة المستدامة لتطوير القطاع السياحي والارتقاء بالمتنفسات الطبيعية والمحاور الساحلية بما يليق بالمظهر الحضاري للمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والأستاذ محمد عبدالعزيز مدير مديرية الشباب والرياضة، والمحاسب أحمد زغلف رئيس حي الزهور.

استكمالاً للمظهر الحضاري والجمالي للـممشى السياحي

وأوضح محافظ بورسعيد أن جولة اليوم التي يتفقد فيها الكورنيش من اتجاه حي الزهور تأتي استعداداً لبدء المرحلة الثانية من التطوير والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مشيراً إلى أن نطاق العمل يبدأ من منطقة مجمع المطاعم وتصل حتى نادي المحافظة، لتمثل هذه الأعمال استكمالاً للنجاح الكبير وامتداداً لجهود التطوير والتمهيد التي جرت على مدار المرحلة الأولى؛ حيث تستمر خطة العمل الميداني لتحويل الكورنيش بأكمله إلى ممشى سياحي متكامل يضم مساحات خضراء واسعة، ومقاعد مخصصة للمواطنين، وإضاءة ديكورية متطورة تواكب الهوية البصرية للمدينة الساحلية.