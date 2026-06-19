نائب محافظ بورسعيد يتفقد الثنائي للخماسي الحديث ويؤكد أهمية التوسع في تنظيم البطولات.. صور

تفقد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، يرافقه محمد عبدالعزيز مدير مديرية الشباب والرياضة، و فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والدكتور محمود حسن مدير المدينة الرياضية، عددًا من المنشآت الرياضية بالمدينة الرياضية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للرياضيين والمترددين، والتأكد من جاهزية المنشآت لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد

كما تابع نائب المحافظ فعاليات بطولة الثنائي التابعة للاتحاد المصري للخماسي الحديث (سباحة – جري)، والتي تُقام للمرة الأولى بمحافظة بورسعيد، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة يمثلون 18 ناديًا من مختلف محافظات الجمهورية، تحت تنظيم منطقة الدلتا للخماسي الحديث بقيادة الكابتن أحمد البسطويسي، مشيدًا بمستوى التنظيم والإعداد للبطولة.

أول بطولة للثنائي للخماسي الحديث تُقام ببورسعيد بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 18 ناديًا

وأكد الدكتور عمرو عثمان أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات الرياضية بأعلى مستوى، والتوسع في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية المختلفة، لما تمثله من فرصة لدعم الحركة الرياضية والترويج للسياحة الرياضية، وتعزيز مكانة بورسعيد كوجهة متميزة لاستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.