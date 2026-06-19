حملات لمتابعة العمل بشاطئ بورسعيد وانتشار المنقذين

أجرى اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، جولة ميدانية بشاطئ بورسعيد؛ لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على مدى جاهزية منظومة الإنقاذ والتأمين.

جاء ذلك، في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بشواطئ المحافظة، وبحضور المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب.

وخلال الجولة، تابع السكرتير العام، انتشار فرق الإنقاذ بطول الشاطئ، والتأكد من تواجد المنقذين في مواقعهم المقررة، فضلًا عن مراجعة جاهزية المعدات والأدوات المستخدمة في أعمال الإنقاذ والتعامل السريع مع أي حالات طارئة، بما يضمن توفير أعلى درجات الأمان لرواد الشاطئ.

التأكد من جاهزية فرق الإنقاذ والمعدات للتعامل الفوري مع أي طوارئ

وأكد اللواء عمرو فكري، أهمية الالتزام الكامل بخطط التأمين والانتشار الجيد للمنقذين على امتداد الشاطئ، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم؛ لضمان سرعة الاستجابة لأي مواقف طارئة والحفاظ على سلامة المواطنين.



وشدد على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد وتكثيف جهود المتابعة خلال موسم الصيف، في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين والزائرين على شواطئ بورسعيد، بما يسهم في توفير أجواء آمنة ومناسبة للمصطافين.

وتأتي هذه الجولة؛ في إطار حرص محافظة بورسعيد على المتابعة الدائمة لكل المرافق الخدمية والترفيهية، والتأكد من جاهزيتها لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والزائرين.