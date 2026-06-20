اندلعت النيران داخل وحدة سكنية بالطابق الأخير بأحد العقارات بمدينة بورفؤاد، اليوم، ما أسفر عن احتراق محتويات صالة الشقة دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وانتقل فريق من قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ خلال دقائق، بقيادة العميد عبد الله سعادة مدير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وتبين أن النيران اشتعلت داخل صالة الشقة، والتهمت النيش والانتريه والسفرة وبعض المحتويات، فيما نجحت قوات الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي غرف الوحدة السكنية أو العقارات المجاورة.

حريق يلتهم صالة شقة سكنية ببورفؤاد دون إصابات

وتمكنت القوات من السيطرة الكاملة على الحريق وإنقاذ العقار من امتداد النيران، كما أجرت أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى، ومنع تصاعد الأدخنة التي قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاعه.