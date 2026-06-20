بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

حصلت صدى البلد على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد للعام الدراسي 2026 حصريا من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عقب اعتماد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد لها منذ قليل

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بنسبة نجاح ٧٩.٢٪ محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الاعدادية



كان اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون محافظ بورسعيد،اعتمد اليوم، نتيجة امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي الحالي، حيث بلغت نسبة النجاح الإجمالية ٧٩.٢٪ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ومحمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والحسيني راغب مدير التعليم العام.

وخلال اعتماده للنتيجة، حرص المحافظ على إجراء اتصال هاتفي بالأول والأول "مكرر" على مستوى المحافظة، حيث أعرب عن خالص تهانيه القلبية لهما ولذويهما على هذا التميز والتفوق الدراسي المشرف.

كما أعرب المحافظ عن التهنئة القلبية لجميع الناجحين ولذويهم على هذا النجاح، مشيداً بجهود أولياء الأمور في توفير المناخ الملائم لأبنائهم لتحقيق هذه المراكز المتقدمة التي ترفع اسم المحافظة عالياً.

كما توجه المحافظ بالشكر والتقدير لكافة القيادات التعليمية والعاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعلى رأسهم وكيل الوزارة ومدير التعليم العام، لجهودهم الملموسة في تنظيم العملية الامتحانية وأعمال الكنترول وخروجها بأعلى درجات الدقة والشفافية، متمنياً لجميع الطلاب استمرار النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية المقبلة.