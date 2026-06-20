اعتمد اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، نتيجة امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي الحالي، حيث بلغت نسبة النجاح الإجمالية 79.2٪ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والأستاذ الحسيني راغب مدير التعليم العام.

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.2٪ و يجري اتصالاً هاتفياً بالأول و الأول مكرر

وخلال اعتماده للنتيجة، حرص المحافظ على إجراء اتصال هاتفي بالأول والأول "مكرر" على مستوى المحافظة، حيث أعرب عن خالص تهانيه القلبية لهما ولذويهما على هذا التميز والتفوق الدراسي المشرف، كما أعرب المحافظ عن التهنئة القلبية لجميع الناجحين ولذويهم على هذا النجاح، مشيداً بجهود أولياء الأمور في توفير المناخ الملائم لأبنائهم لتحقيق هذه المراكز المتقدمة التي ترفع اسم المحافظة عالياً.

كما توجه المحافظ بالشكر والتقدير لكافة القيادات التعليمية والعاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعلى رأسهم وكيل الوزارة ومدير التعليم العام، لجهودهم الملموسة في تنظيم العملية الامتحانية وأعمال الكنترول وخروجها بأعلى درجات الدقة والشفافية، متمنياً لجميع الطلاب استمرار النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية المقبلة.