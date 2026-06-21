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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

7428 طالبا يؤدون الثانوية العامة داخل 17 لجنة في بورسعيد

7428 طالب وطالبة يؤدون الثانوية العامة داخل 17 لجنة فى بورسعيد
7428 طالب وطالبة يؤدون الثانوية العامة داخل 17 لجنة فى بورسعيد
محمد الغزاوى

انطلق مارثون الثانوية العامة فى محافظة بورسعيد داخل 12 مدرسة وسط حالة من الاستنفار الأمني التنفيذي يسبقهم التعليمي 

وانتظم 7428 طالب وطالبة داخل 17 لجنة بمختلف أحياء المحافظة وسط حالة من الاستنفار الامنى تحت إشراف ميداني للواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد 

7428 طالب وطالبة يؤدون الثانوية العامة داخل 17 لجنة فى بورسعيد 

وشهدت أبواب اللجان عمليات تفتيش دقيقة للطلاب من خلال لجان النظام المتواجدة أمام المقرات التى وفرتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة 

ومع انطلاق مارثون الثانوي فى بورسعيد تواصل الأهالي دعواتها من أمام المقرات انتظار عبور أول مادة فى اول ايام المارثون 

بورسعيد الثانوية العامة المارثون الثانوى مديرية التربية والتعليم

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