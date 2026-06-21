7428 طالبا يؤدون الثانوية العامة داخل 17 لجنة في بورسعيد

الأحد 21/يونيو/2026 - 10:17 ص 6/21/2026 10:17:34 AM

انطلق مارثون الثانوية العامة فى محافظة بورسعيد داخل 12 مدرسة وسط حالة من الاستنفار الأمني التنفيذي يسبقهم التعليمي

وانتظم 7428 طالب وطالبة داخل 17 لجنة بمختلف أحياء المحافظة وسط حالة من الاستنفار الامنى تحت إشراف ميداني للواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد

7428 طالب وطالبة يؤدون الثانوية العامة داخل 17 لجنة فى بورسعيد

وشهدت أبواب اللجان عمليات تفتيش دقيقة للطلاب من خلال لجان النظام المتواجدة أمام المقرات التى وفرتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة

ومع انطلاق مارثون الثانوي فى بورسعيد تواصل الأهالي دعواتها من أمام المقرات انتظار عبور أول مادة فى اول ايام المارثون