محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية العامة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سير وانتظام امتحانات الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال تفقده غرفة عمليات الامتحانات بمديرية التربية والتعليم، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.و فوزي الوالي رئيس حي الضواحي والحسيني راغب مدير عام التعليم العام - رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة الثلاثية وأعضاء غرفة العمليات

انتظام العمل بجميع اللجان ولا شكاوي مع بدء. الامتحانات

وتأكد محافظ بورسعيد من تمكن الطلاب من أداء الامتحان في مادة التربية الدينية، مطمئنًا إلى توافر كافة سبل الراحة والهدوء والأمان للطلاب، وتأهب جميع الجهات المعنية لتقديم كامل الدعم للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وأوضح محافظ بورسعيد أن 7428 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد، موزعين على 17 لجنة أساسية بالمحافظة، لافتًا إلى أن مديرية التربية والتعليم أنهت تجهيز جميع مقرات اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، والبالغ عددها 10 استراحات.

ووجه محافظ بورسعيد بالاستمرار في توفير الأجواء الامتحانية الملائمة، والتعامل بهدوء وحكمة وضبط النفس، وتغليب مصلحة الطلاب، متمنيًا لهم النجاح والتفوق، وللقائمين على الامتحانات السداد والتوفيق.

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