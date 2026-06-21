قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تداول الفيديو .. القبض على شخصين لوّح أحدهما بإشارة خادشة لسائح بالأقصر
غياب مهاجم منتخب بلجيكا «جيريمي دوكو» عن مواجهة إيران بسبب أزمة صحية
ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب
الزمالك يضع تصميمًا مبدئيًا لفرع النادي الجديد بـ 6 أكتوبر.. مشروع رياضي واستثماري ضخم | شاهد
الكشف عن رولز رويس جوست توريست تروفي الجديدة.. صور
الموسم الرمضاني 2026.. كواليس مُثيرة يكشفها محمد علي رزق عن مسلسلي «درش» و«على قد الحب» | فيديو
مقترح برلماني لإنشاء مدارس مصرية بأوروبا .. ومنظومة رقمية لحماية المال العام
برلماني: أرض الزمالك الجديدة بأكتوبر في موقع متميز وتحيط بها مناطق طبية وتعليمية ورياضية|فيديو
نفاد كامل للتذاكر ومكافآت استثنائية لتحفيز لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا
مهيب عبد الهادي يستعرض سيناريوهات منتخب مصر في دور الـ32 .. ويطرح سؤالًا للجماهير
حسين لبيب: توجيهات الرئيس السيسي أنهت أزمة فرع الزمالك بعد أكثر من 20 عامًا
بعد رحلة طويلة في الإعلام والأدب.. وفاة زياد عبد الفتاح عن 87 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز استثنائي يؤكد ريادة رياضة ذوي الهمم.. «حرية بورسعيد» بطلاً للدوري العام للكرة الطائرة جلوس

مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد يهنئ ابطال الحرية بالفوز المستحق
مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد يهنئ ابطال الحرية بالفوز المستحق
محمد الغزاوى

توج نادي الحرية  بمحافظة بورسعيد بطلاً للدوري العام للكرة الطائرة جلوس، بعد مشوار حافل بالانتصارات والأداء المتميز، ليؤكد من جديد مكانته كأحد أبرز الأندية الداعمة لرياضة ذوي الهمم، ويضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة البورسعيدية.

جاء ذلك تحت رعاية   جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، و اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد، وبمتابعة واشراف  الاستاذ محمد عبد العزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، و في ملحمة رياضية جسدت روح الإصرار والعزيمة، 

واستضافت البطولة الصالة المغطاة بنادي الحرية منافسات البطولة، التي شهدت حضور الأستاذ عماد رمضان رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة جلوس، وعادل عفيفي رئيس مجلس إدارة نادي الحرية للمعاقين، وسط تنظيم متميز ومستوى فني قوي.

مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد يهنئ ابطال الحرية بالفوز المستحق

واستهل نادي الحرية مشواره في البطولة بالفوز على فريق سلام بنها بثلاثة أشواط دون مقابل، ثم تغلب على فريق العزيمة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفي اليوم الثاني، واصل الفريق عروضه القوية، حيث فاز على فريق الشرقية للدخان بثلاثة أشواط مقابل شوط، ثم حقق انتصارًا جديدًا على فريق الرباط بثلاثة أشواط دون مقابل، لتصبح المواجهة الأخيرة أمام فريق الإرادة والتحدي بكفر الشيخ هي الفيصل في تحديد بطل الدوري.

ودخل الفريق المباراة الختامية وهو مطالب بتحقيق الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل مع انتظار حسم اللقب وفق حسابات الأشواط التي أقرتها لجنة الحكام، إلا أن لاعبي نادي الحرية نجحوا في تجاوز هذا التحدي الصعب، وحققوا الفوز المستحق على فريق الإرادة والتحدي بكفر الشيخ بثلاثة أشواط دون رد، ليحسموا لقب الدوري العام عن جدارة واستحقاق.

من جانبه، أكد محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول من مجلس إدارة نادي الحرية والجهاز الفني واللاعبين، مشيرًا إلى أن ما حققه الفريق في المباراة الحاسمة يعد إنجازًا استثنائيًا، بعدما نجح في تجاوز جميع الحسابات الصعبة وحسم اللقب بأداء بطولي.

وأضاف أن مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، في ظل دعم ورعاية الدولة للرياضة وذوي الهمم، تواصل تقديم كامل الدعم للأندية الرياضية، مثمنًا ما يقدمه نادي الحرية من نموذج مشرف في إعداد الأبطال وتحقيق البطولات، وموجهًا التهنئة إلى الأستاذ عادل عفيفي رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهاز الفني، واللاعبين، وجميع أعضاء النادي، بمناسبة التتويج المستحق بلقب الدوري العام للكرة الطائرة جلوس.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر لمحافظة بورسعيد، ويعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها رياضة ذوي الهمم، متمنيًا دوام التوفيق وتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات خلال الفترة المقبلة.

بورسعيد محافظة بورسعيد الشباب والرياضة ذوى الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

امتحانات الثانوية

حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

الطقس في مصر

أمطار في عز الحر .. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا

ترشيحاتنا

شركه الصرف الصحي

رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى يتابع هبوطا أرضيا بشارع مصطفى النحاس ويؤكد سلامة الشبكات| صور

بائع متجول

ركلات في البطن وصرخات.. بائع متجول يعتدي على فتيات في شارع فيصل

صورة أرشيفية

المدارس السبب.. تفاصيل جديدة بشأن رسوب طلاب الشهادات الدولية بمواد الهوية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| فضل شاكر مهدد بالعمى بسبب هذا المرض.. لماذا ينجذب البعوض إلى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

كله بهاريز .. طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

ورق العنب
ورق العنب
ورق العنب

طريقة عمل الليزي كيك بالشوكولاتة.. حلوى باردة بدون فرن

طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك

بحضور نجوم الفن .. راعي مصر تنظم حفلًا خيريًا في سيدني لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر

نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر
نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر
نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر

فيديو

ايمان عبد اللطيف

صاحبة منشور مستشفى الشاطبي.. إحالة الدكتورة أمينة سويدان للمحاكمة

ايمان عبد اللطيف

رسالة وزير التعليم لطلبة الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق الامتحانات

ايمان عبد اللطيف

عدد الأسئلة ودرجة النجاح.. توضيح عاجل من التعليم يخص مادة الدين بالثانوية العامة

ايمان عبد اللطيف

إنجاز غاب 64 عاما.. كأس العالم 2026 مونديال الأرقام القياسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد