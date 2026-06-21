إنجاز استثنائي يؤكد ريادة رياضة ذوي الهمم.. «حرية بورسعيد» بطلاً للدوري العام للكرة الطائرة جلوس

توج نادي الحرية بمحافظة بورسعيد بطلاً للدوري العام للكرة الطائرة جلوس، بعد مشوار حافل بالانتصارات والأداء المتميز، ليؤكد من جديد مكانته كأحد أبرز الأندية الداعمة لرياضة ذوي الهمم، ويضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة البورسعيدية.

جاء ذلك تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، و اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد، وبمتابعة واشراف الاستاذ محمد عبد العزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، و في ملحمة رياضية جسدت روح الإصرار والعزيمة،

واستضافت البطولة الصالة المغطاة بنادي الحرية منافسات البطولة، التي شهدت حضور الأستاذ عماد رمضان رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة جلوس، وعادل عفيفي رئيس مجلس إدارة نادي الحرية للمعاقين، وسط تنظيم متميز ومستوى فني قوي.

مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد يهنئ ابطال الحرية بالفوز المستحق

واستهل نادي الحرية مشواره في البطولة بالفوز على فريق سلام بنها بثلاثة أشواط دون مقابل، ثم تغلب على فريق العزيمة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفي اليوم الثاني، واصل الفريق عروضه القوية، حيث فاز على فريق الشرقية للدخان بثلاثة أشواط مقابل شوط، ثم حقق انتصارًا جديدًا على فريق الرباط بثلاثة أشواط دون مقابل، لتصبح المواجهة الأخيرة أمام فريق الإرادة والتحدي بكفر الشيخ هي الفيصل في تحديد بطل الدوري.

ودخل الفريق المباراة الختامية وهو مطالب بتحقيق الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل مع انتظار حسم اللقب وفق حسابات الأشواط التي أقرتها لجنة الحكام، إلا أن لاعبي نادي الحرية نجحوا في تجاوز هذا التحدي الصعب، وحققوا الفوز المستحق على فريق الإرادة والتحدي بكفر الشيخ بثلاثة أشواط دون رد، ليحسموا لقب الدوري العام عن جدارة واستحقاق.

من جانبه، أكد محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول من مجلس إدارة نادي الحرية والجهاز الفني واللاعبين، مشيرًا إلى أن ما حققه الفريق في المباراة الحاسمة يعد إنجازًا استثنائيًا، بعدما نجح في تجاوز جميع الحسابات الصعبة وحسم اللقب بأداء بطولي.

وأضاف أن مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، في ظل دعم ورعاية الدولة للرياضة وذوي الهمم، تواصل تقديم كامل الدعم للأندية الرياضية، مثمنًا ما يقدمه نادي الحرية من نموذج مشرف في إعداد الأبطال وتحقيق البطولات، وموجهًا التهنئة إلى الأستاذ عادل عفيفي رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهاز الفني، واللاعبين، وجميع أعضاء النادي، بمناسبة التتويج المستحق بلقب الدوري العام للكرة الطائرة جلوس.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر لمحافظة بورسعيد، ويعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها رياضة ذوي الهمم، متمنيًا دوام التوفيق وتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات خلال الفترة المقبلة.