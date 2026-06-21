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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث ميدانياً خطة ازدواج وتطوير شارع 23 يوليو وامتداد الإستاد لتحقيق السيولة المرورية | شاهد

خطة لتوسعة وتطوير الطريق الواقع بنهاية شارع الاستاد، وتطبيق مقترح الازدواج وجعله (ذهاب وعودة)
خطة لتوسعة وتطوير الطريق الواقع بنهاية شارع الاستاد، وتطبيق مقترح الازدواج وجعله (ذهاب وعودة)
محمد الغزاوى

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولة تفقدية موسعة لبحث مشروع ازدواج وتطوير شارع "٢٣ يوليو" في المنطقة المواجهة للاستاد، وتحويله إلى اتجاهين (ذهاب وعودة).
​رافق المحافظ خلال الجولة: الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات جهاز تعمير سيناء، والعميد كريم الهيطة، قائد مرور بورسعيد، والأستاذة شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، والمهندس حسن البوستاني، مدير جهاز تعمير بورسعيد.

يأتي ذلك ​في إطار خطة محافظة بورسعيد الشاملة للارتقاء بمنظومة الطرق وتطوير المحاور الرئيسية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية، 

​واستعرض محافظ بورسعيد على أرض الواقع المخطط الهندسي لتطوير وازدواج الطريق، والذي سيتضمن إنشاء جزيرة وسطى تضم مسطحات خضراء وأشجاراً جمالية تفصل بين الاتجاهين، بالإضافة إلى تنسيق جانبي الطريق بلمسة حضارية، بما يضمن توفير مظهر جمالي لائق وتسهيل حركة عبور المشاة والمواطنين بأمان.

خطة لتوسعة وتطوير الطريق الواقع بنهاية شارع الاستاد، وتطبيق مقترح الازدواج وجعله (ذهاب وعودة)

و بحث المحافظ والقيادات المرافقون خطة توسعة وتطوير الطريق الواقع بنهاية شارع الاستاد، وتطبيق مقترح الازدواج وجعله (ذهاب وعودة) أيضاً، وذلك لربط المحاور المرورية ببعضها بشكل سلس، والقضاء على أي اختناقات وتسهيل حركة السيارات في هذه المنطقة الحيوية المحيطة بالاستاد الرياضي.

​ مشدداً على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يضمن تحقيق الانسياب المروري التام، وإحداث نقلة نوعية في شبكة الطرق بحي المناخ والمحافظة ككل

 إعادة تنظيم الدورانات والحارات المرورية  و إنشاء مطبات صناعية بشارعي 23 ديسمبر وكسرى للحد من السرعات وتحقيق السلامة المرورية
 

وفى سياق تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، منطقة الحراسات وامتداد شارع 23 ديسمبر بنطاق حي الضواحي، لمتابعة الوضع المروري على الطبيعة والوقوف على عدد من المقترحات الخاصة بإعادة تنظيم الدورانات والحارات المرورية بالمناطق الحيوية التي تشهد كثافات مرورية متزايدة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور  عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لمشروعات جهاز تعمير سيناء، والعميد  كريم الهيطة قائد مرور بورسعيد، والمهندس / حسن البسيوني مدير جهاز تعمير بورسعيد، والمهندسة احسان برمة مدير مديرية الطرق، والأستاذ  فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، حيث تم استعراض الحلول المقترحة لتحسين حركة المركبات وتيسير الانتقال بالمحور.

ووجه محافظ بورسعيد بإعداد تصور متكامل لإعادة تنظيم الدورانات والحارات المرورية بالمنطقة بما يحقق أعلى معدلات السيولة والانضباط المروري، مع مراعاة تحقيق عوامل الأمان لمستخدمي الطريق والحد من نقاط التكدس والاختناقات المرورية.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بإقامة مطبات صناعية بشارعي 23 ديسمبر وكسرى، في إطار جهود المحافظة لرفع معدلات السلامة المرورية والحد من السرعات الزائدة، بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع الرئيسية.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية، بما يواكب حجم التنمية التي تشهدها بورسعيد ويحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

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