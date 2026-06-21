مياه القناة: استعدادات مكثفة لفصل الصيف بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، علي من جميع الأستعدادات لفصل الصيف من خلال خطة متكاملة تتضمن استعدادات مكثفة وتشمل زيادة ضخ مياه الشرب في أوقات الذروه وتكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي ومراجعات والتفتيش والمتابعات اليومية علي جميع المحطات والشبكات الرئيسية والفرعية بإقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات والتشغيل، وذلك في أطار توجيهات المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وقال اللواء أ . ح مهندس أحمد رمضان، رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن خطة فصل الصيف تشمل الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك مياه الشرب مع ارتفاع درجات حرارة الجو، حيث تم وضع خطة ومراجعة شاملة للمناطق الساخنة التي تشهد استهلاك للمياه بكميات كبيرة في محافظات " السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، مع متابعة فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع الأعطال المفاجئة علي مدار الساعة، وذلك بالتنسيق المباشر مع فرق الصيانة والتشغيل ورؤساء المناطق والقطاعات .

مياه القناة : استعدادات مكثفة لفصل الصيف بالسويس والإسماعيلية و بورسعيد

وأكد اللواء أحمد رمضان، علي تكثيف أعمال الملس والتطهير لخطوط وشبكات وبالوعات الصرف الصحي، والتي تشمل جميع المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب الزيادة ومنع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، بسبب زيادة استهلاك مياه الشرب، خاصة في فصل الصيف، مع الاستجابة الفورية والسريعه لأي أحداث طارئة.

وأضاف أحمد رمضان، أن الهدف من تكثيف تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، وذلك بسبب زيادة الاستهلاك علي المياه واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، خاصة خلال فترات فصل الصيف، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.

وأشار اللواء أحمد رمضان، الي تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل، وانه يتابع وبصفة مستمرة انتظام سير العمل والتشغيل بمحطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحى، وقطاع المعامل، وأعمال الملس والتظهير للشبكات والتي تتم بجميع مناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الصحى، ومتابعة أعمال الاحلال والتجديد التى تجرى لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية فى العمل علي أكمل وجه.