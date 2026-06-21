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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فصل جديد من التطوير بحي الضواحي.. محافظ بورسعيد يتابع سير أعمال تطوير منطقة بنك الشاي

أحدث مناطق التطوير الحالية .. المحافظ يوجه بسرعة تنفيذ أعمال التطوير الشامل والالتزام بالجدول الزمني
أحدث مناطق التطوير الحالية .. المحافظ يوجه بسرعة تنفيذ أعمال التطوير الشامل والالتزام بالجدول الزمني
محمد الغزاوى

استمرارٱ لجولاته الميدانية لمتابعة مشروعات تطوير المناطق السكنية والارتقاء بالبنية التحتية، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بدء أعمال التطوير الشامل الجارية بمنطقة "بنك الشاي" بنطاق حي الضواحي، والتي تعد من أحدث مناطق التطوير الحالية بالمحافظة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومراحل العمل بالمشروع.

أحدث مناطق التطوير الحالية ..  المحافظ يوجه بسرعة تنفيذ أعمال التطوير الشامل والالتزام بالجدول الزمني

رافق المحافظ خلال الجولة  الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد

 وتابع محافظ بورسعيد خطة تطوير منطقة بنك الشاي والتي تشمل رفع كفاءة 18 عمارة سكنية، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 واطلع المحافظ على أعمال تطوير البنية التحتية بالمنطقة والتي تتضمن إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، وتطوير الطرق وأعمال الرصف، ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة، إلى جانب تنفيذ بالوعات أمطار للحفاظ على كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات.

 كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال التجميل ورفع كفاءة المظهر الحضاري للمنطقة، والتي تشمل زيادة المساحات الخضراء، والتوسع في أعمال التشجير، وتطوير منظومة الإضاءة وتركيب أعمدة إنارة حديثة، بما يساهم في توفير بيئة سكنية متكاملة.

 وشدد المحافظ على سرعة معدلات التنفيذ والالتزام بالخطة الزمنية المحددة للمشروع، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، مؤكداً أن تطوير المناطق السكنية يأتي ضمن رؤية المحافظة للنهوض بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن محافظة بورسعيد تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير المناطق السكنية بمختلف الأحياء، بما يحقق نقلة حضارية متكاملة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد حي الضواحي

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