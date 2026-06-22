تخلصت من والدتها في بورسعيد.. تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل

نُفذ اليوم حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، المعروفة إعلاميًا بقضية مقتل والدتها داليا الحوشي بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد استنفاد جميع درجات التقاضي والتصديق على الحكم.



وأعلنت المستشارة هايدي الفضالي، في تصريحات خاصة، أن حكم الإعدام نُفذ صباح اليوم داخل محبس المتهمة، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا استخراج تصريح الدفن تمهيدًا لاستلام الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة في محافظة بورسعيد.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بإعدام نورهان خليل بعد إدانتها بقتل والدتها بمساعدة صديقها، في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل محافظة بورسعيد وخارجها، قبل أن يصبح الحكم نهائيًا وباتًا عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

وقدمت المستشارة هايدي الفضالي العزاء لأسرة المتهمة، مطالبة الجميع بالدعاء لها وأن يتغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته.