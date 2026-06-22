اعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عن بدء فتح باب التقديم بالمدارس الرسمية للغات بجميع المراحل التعليمية ( رياض أطفال - ابتدائي - اعدادي - ثانوي ) للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ بمدرسة أرض الفيروز بمدينة بورفؤاد وذلك وفقًا للضوابط والشروط المنظمة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تعليم بورسعيد يعلن فتح باب الالتحاق بمدرسة أرض الفيروز

كما اعن تعليم بورسعيد عن فتح باب التقديم للمرحلة الثانوية (رسمي عربي) بمدرسة أرض الفيروز التابعة لإدارة بورفؤاد التعليمية لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي الجديد.

وناشدت مديرية التربية و التعليم فى بورسعيد أولياء الأمور الراغبين في التقديم متابعة التعليمات والمواعيد المعلنة من قبل إدارة بورفؤاد التعليمية واستيفاء جميع المستندات المطلوبة خلال فترة التقديم.