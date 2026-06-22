قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: أجرينا محادثة قصيرة مع أمريكا بشأن النووي
باقي أيام قليلة.. الإسكان تحذر من سحب الوحدات السكنية وإلغاء التخصيص
مصرع شابين في مشاجرة بالأسلحة بشبرا الخيمة
لدعم الاقتصاد الرسمي.. حوافز ضريبية لأصحاب الأنشطة غير الرسمية
اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تدخل المشهد.. ما مصير ملايين اللاجئين في مصر؟
إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحاب "رمزي" من جنوب لبنان
بعد إعلان استقالته.. ستارمر يغادر مقر إقامته وزوجته تبكي
وزير التخطيط يتفقد جامعة النيل الأهلية ويبحث تعزيز التعاون لدعم اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة
بعد استقالة ستارمر| بورنهام أوفر المرشحين حظا لخلافته.. فكيف بدأ؟
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
وفاة رجل أعمال خليجي داخل شقة بالعجوزة
وزير المالية: لا مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بورسعيد يسطر فصلًا جديدًا من التميز.. و«بدوي» يشيد بصدارة الجمهورية في المرحلة الثانوية بمسابقة «طلابنا واعون»

تعليم بورسعيد يسطر فصلًا جديدًا من التميز.. و«بدوي» يشيد بصدارة الجمهورية في المرحلة الثانوية بمسابقة «طلابنا واعون»
تعليم بورسعيد يسطر فصلًا جديدًا من التميز.. و«بدوي» يشيد بصدارة الجمهورية في المرحلة الثانوية بمسابقة «طلابنا واعون»
محمد الغزاوى

قدم  محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم أرق عبارات التهنئة إلى الإدارة العامة للتعليم العام، وتوجيه عام مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، وإدارة شرق التعليمية، والطالبة هدى محمد عبد الجواد محمد طلبة، بمناسبة حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية في مسابقة «طلابنا واعون» (الموسم الثاني) للعام الدراسي 2025 / 2026.

جاء ذلك تحت رعاية  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

وأكد الأستاذ محمود بدوي أن هذا التتويج يجسد تميز منظومة التعليم بمحافظة بورسعيد ونجاحها في إعداد جيل يمتلك الوعي والمعرفة إلى جانب التفوق الأكاديمي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون مثمر بين القيادات التعليمية والتوجيهات الفنية والمعلمين والطلاب، ويعكس الاهتمام المتواصل بتنمية الفكر المستنير وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية.

وأوضح وكيل الوزارة أن قيمة هذا الإنجاز تتضاعف بالنظر إلى المكانة الرفيعة للمسابقة، التي تنظمها لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغني الأمين العام لبيت العائلة المصرية، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، بما يعكس رسالتها الوطنية في تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي وترسيخ قيم التعايش وقبول الآخر.

تعليم بورسعيد يسطر فصلًا جديدًا من التميز.. و«بدوي» يشيد بصدارة الجمهورية في المرحلة الثانوية بمسابقة «طلابنا واعون»

وأضاف «بدوي» أن إعلان نتائج المسابقة، الذي جاء تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان مقرر لجنة التعليم والأستاذ الدكتور محمد الشربيني المقرر المساعد، كشف عن حجم المشاركة الكبير، حيث تنافس 26,118 طالبًا وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يؤكد المكانة المتميزة التي تحظى بها المسابقة بوصفها إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنمية الوعي وصقل مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن المسابقة أُقيمت هذا العام من خلال ثلاثة مستويات شملت المرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والمرحلة الثانوية بنوعيها العام والفني، مع اختيار خمسة فائزين فقط في كل مستوى، الأمر الذي يعكس قوة المنافسة ويضفي على حصول ابنة بورسعيد على المركز الأول على مستوى الجمهورية قيمة استثنائية وإنجازًا يستحق الإشادة.

واختتم الأستاذ محمود بدوي تصريحه بالتأكيد على أن هذا التتويج يمثل إضافة جديدة لسجل الإنجازات المشرفة لتعليم بورسعيد، موجهًا خالص الشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للتعليم العام، وتوجيه عام مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، وإدارة شرق التعليمية، وجميع المعلمين والمشرفين الذين كان لهم دور بارز في تحقيق هذا النجاح، ومتمنيًا للطالبة هدى محمد عبد الجواد محمد طلبة دوام التوفيق ومزيدًا من التميز، بما يعزز مكانة بورسعيد في صدارة المشهد التعليمي على مستوى الجمهورية.

بورسعيد محافظة بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

ترشيحاتنا

فرص عمل

وزير العمل يعلن عن 350 فرصة عمل موسمية بالخارج.. رابط التقديم

التفاصيل

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تعلن إجراءات تحويل الطلاب والمقاصة العلمية

أول ايام الصيف

رسميا .. انتهاء فصل الربيع واليوم أول أيام الصيف الحقيقي

بالصور

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

الشرقية.. معرض ملابس مجاني للأسر الأولى بالرعاية بفاقوس

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

تويوتا أمام القضاء بتهمة سرقة فكرة شركة ناشئة

تويوتا
تويوتا
تويوتا

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد