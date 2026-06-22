قدم محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم أرق عبارات التهنئة إلى الإدارة العامة للتعليم العام، وتوجيه عام مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، وإدارة شرق التعليمية، والطالبة هدى محمد عبد الجواد محمد طلبة، بمناسبة حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية في مسابقة «طلابنا واعون» (الموسم الثاني) للعام الدراسي 2025 / 2026.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

وأكد الأستاذ محمود بدوي أن هذا التتويج يجسد تميز منظومة التعليم بمحافظة بورسعيد ونجاحها في إعداد جيل يمتلك الوعي والمعرفة إلى جانب التفوق الأكاديمي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون مثمر بين القيادات التعليمية والتوجيهات الفنية والمعلمين والطلاب، ويعكس الاهتمام المتواصل بتنمية الفكر المستنير وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية.

وأوضح وكيل الوزارة أن قيمة هذا الإنجاز تتضاعف بالنظر إلى المكانة الرفيعة للمسابقة، التي تنظمها لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغني الأمين العام لبيت العائلة المصرية، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، بما يعكس رسالتها الوطنية في تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي وترسيخ قيم التعايش وقبول الآخر.

تعليم بورسعيد يسطر فصلًا جديدًا من التميز.. و«بدوي» يشيد بصدارة الجمهورية في المرحلة الثانوية بمسابقة «طلابنا واعون»

وأضاف «بدوي» أن إعلان نتائج المسابقة، الذي جاء تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان مقرر لجنة التعليم والأستاذ الدكتور محمد الشربيني المقرر المساعد، كشف عن حجم المشاركة الكبير، حيث تنافس 26,118 طالبًا وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يؤكد المكانة المتميزة التي تحظى بها المسابقة بوصفها إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنمية الوعي وصقل مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن المسابقة أُقيمت هذا العام من خلال ثلاثة مستويات شملت المرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والمرحلة الثانوية بنوعيها العام والفني، مع اختيار خمسة فائزين فقط في كل مستوى، الأمر الذي يعكس قوة المنافسة ويضفي على حصول ابنة بورسعيد على المركز الأول على مستوى الجمهورية قيمة استثنائية وإنجازًا يستحق الإشادة.

واختتم الأستاذ محمود بدوي تصريحه بالتأكيد على أن هذا التتويج يمثل إضافة جديدة لسجل الإنجازات المشرفة لتعليم بورسعيد، موجهًا خالص الشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للتعليم العام، وتوجيه عام مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، وإدارة شرق التعليمية، وجميع المعلمين والمشرفين الذين كان لهم دور بارز في تحقيق هذا النجاح، ومتمنيًا للطالبة هدى محمد عبد الجواد محمد طلبة دوام التوفيق ومزيدًا من التميز، بما يعزز مكانة بورسعيد في صدارة المشهد التعليمي على مستوى الجمهورية.