بورسعيد تتجمل لرؤية مصر 2030".. ملحمة تطوير شاملة للبنية التحتية والمحاور التاريخية وإنفاذ القانون

شهدت مختلف أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد طفرة تنموية ورقابية موسعة على مدار الساعة، تستهدف إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية، وتعزيز الهوية البصرية والحضارية للمحافظة الباسلة بما يتواكب مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بالمتابعة الميدانية اللحظية لمشروعات التطوير، ورفع كفاءة الطرق، وتحسين جودة الخدمات البيئية، وفتح المحاور المرورية أمام المواطنين

مدينة بورفؤاد.. سمر الموافي تتفقد أعمال تطوير شارع "15 سبتمبر" التاريخي وتؤكد الالتزام بالطابع الجمالي الموحد

تأكيداً على الهوية البصرية والحفاظ على الطابع التاريخي العريق للمدينة، تفقّدت سمر الموافي رئيسة مدينة بورفؤاد، سير العمل في مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع "15 سبتمبر"، المدرج ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، بمرافقة الدكتور محمد جودة والأستاذة مي الدويك نائبي رئيس المدينة.

وأوضحت رئيسة المدينة أن شارع "15 سبتمبر" يمثل محوراً مرورياً ذا أهمية تاريخية كبرى، مشددة على أن أعمال التطوير تجري وفقاً لأعلى المعايير التي تتناسب مع طبيعة المنطقة العريقة، دون المساس بالأشجار التاريخية النادرة التي تميز الشارع.

و وجّهت بضرورة تطبيق "كود الإتاحة المكانية" لتيسير حركة ذوي الهمم، وتحقيق واجهة حضارية ذات طابع جمالي موحد.

ويتضمن مخطط التطوير الشامل:

توسعة الطريق وتخصيص أماكن متطورة لانتظار السيارات.

رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة باستخدام أعمدة ديكورية حديثة.

تنفيذ أعمال “لاند سكيب” راقية وتدعيم شبكة صفايات الأمطار.

إنشاء شبكة صرف صحي متكاملة تتماشى مع المخطط العام للتطوير، بجانب رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة.

حي الشرق.. رصف شارع عكا بالإنترلوك وجدارية وطنية تحكي تاريخ حفر قناة السويس بالكورنيش

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، جولات ميدانية مكثفة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للحي في مسارين متوازيين:

تطوير شارع عكا: تابع رئيس الحي أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة، والتي تنفذها إدارة الطرق بالحي بالتنسيق مع إدارة الطرق بالمحافظة تحت إشراف المهندسة إحسان برمة، بجانب تحديد مواقع إنشاء بالوعات تصريف مياه الأمطار ومتابعة الأعمال المتبقية لضمان الجودة والسيولة المرورية.

جدارية حفر قناة السويس:

تفقد رئيس الحي اللمسات النهائية للمراحل الإنشائية للجدارية التاريخية المقامة بامتداد شارع الجمهورية (سور ميناء الصيد)، والتي تجسد ملحمة حفر قناة السويس والجهود الوطنية العظيمة للمصريين. وتُمثل هذه الجدارية إضافة جمالية وثقافية متميزة للواجهة البحرية تدعم السياحة وتعزز الهوية البصرية للمدينة تمهيداً لافتتاحها القريب.

حي العرب.. حملة مسائية مكبرة بمشاركة السكرتير العام المساعد للإطاحة بالإشغالات وفرض هيبة القانون

بناءً على تعليمات الوزير المحافظ وتوجيهات المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب، نفذت الأجهزة التنفيذية بالحي حملة مسائية مكبرة وموسعة لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الرئيسية بنطاق الحي، وذلك بمشاركة السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد.

واستهدفت الحملة الشوارع والمناطق الحيوية التالية: (شارع الثلاثيني، شارع الحميدي، شارع الغوري، ومنطقة الروضة)؛ حيث أسفرت عن رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والتنبيه الصارم بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم استغلال الأرصفة المخصصة للمشاة، مع التأكيد على استمرار الحملات الصباحية والمسائية دون توقف لردع المخالفين.

حي المناخ.. استمرار أعمال منظومة النظافة الجديدة والكنس الآلي بشارع سعد زغلول الرئيسي

تابعت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ، تحت إشراف شيماء العزبي رئيسة الحي، انتظام أعمال منظومة النظافة الجديدة بالتعاون والتنسيق الكامل مع شركة "نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة".

وشهد الحي حملات نظافة ليلية ونهارية مكثفة بشارع سعد زغلول ("الثلاثيني" سابقاً)، شملت تشغيل سيارات الكنس الآلي والمكانس الميكانيكية الحديثة لتطهير وجرف الأتربة والرمال بجوار الأرصفة، بالإضافة إلى تشغيل سيارات المكبس لإفراغ صناديق القمامة الموزعة بالمناطق السكنية أولاً بأول، تحقيقاً للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع التذكير بتخصيص الشركة للخط الساخن (17696) لتلقي البلاغات والشكاوى.

حي الزهور.. قطار التنمية يواصل تطوير منطقة "البنك الأصفر" وحملات نظافة موسعة حول العمارات السكنية

تابع المحاسب أحمد زغلف رئيس حي الزهور، بدء أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة الجارية بمنطقة "البنك الأصفر" السكنية بنطاق الحي، والتي تضم إجمالي 1328 وحدة سكنية، وذلك ضمن خطة شاملة للارتقاء بالخدمات وتطوير الشوارع والمظهر الجمالي بالمنطقة.

وعلى جانب آخر، قاد رئيس الحي حملة ميدانية لمتابعة أعمال عمال تحسين البيئة ومعدات شركة "نهضة مصر" للنظافة بمختلف قطاعات وشوارع حي الزهور، للتأكد من رفع تجمعات القمامة والمخلفات المحيطة بالعمارات السكنية، مشدداً على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للنظافة.

حي الضواحي.. ملحمة تطوير شاملة بالبنية التحتية لمنطقة فاطمة الزهراء وحملات نظافة بالمحاور الحيوية

قاد فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، تواصداً ميدانياً مكثفاً بمشروع التطوير الشامل وإعادة تأهيل البنية التحتية الجاري بمنطقة "فاطمة الزهراء" لارتداء الحي ثوباً حضارياً جديداً. وشملت الأعمال:

إحلال وتجديد نوازل الصرف الصحي التالفة وتركيب غرف تفتيش وأغطية جديدة وبطاريات مياه متطورة لانتظار الخدمة.

طلاء واجهات العمارات السكنية لتحسين المظهر العام وتوحيد الهوية البصرية للمنطقة.

صب البلدورات والأرصفة وتلوينها باستخدام خامات متميزة تضمن الاستدامة وتنسيق الممرات لخدمة حركة المشاة.

وفي سياق متصل، أشرف رئيس الحي على الحملات الموسعة لشركة "نهضة مصر" لرفع كفاءة النظافة العامة والكنس الآلي والتجريف والممتدة بشوارع ومناطق: (شارع المشير طنطاوي، منطقة الأمل، منطقة القابوطي، وشارع الإمام محمد عبده).

حي الجنوب.. حملات نظافة ميكانيكية متواصلة على طول طريق المعاهدة المحوري

تابع المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، الجهود اليومية المكثفة التي تبذلها معدات وعمال شركة النظافة بطريق "المعاهدة" الاستراتيجي بنطاق الحي؛ حيث شملت الأعمال رفع المخلفات والقمامة من جانبي الطريق، وكنس الشوارع والأرصفة، وإزالة الأتربة المتراكمة وتفريغ الصناديق بصفة دورية، لضمان أعلى معدلات الأداء والحفاظ على السيولة المرورية والبيئة الصحية بالحي الريفي.

حي غرب.. غسيل وتطهير منفذ بورسعيد الجمركي الغربي والمديرية المؤدية لدمياط بالمياه لاستقبال المصطافين

تابع الأستاذ باسم عمر رئيس حي غرب، أعمال عمال تحسين البيئة لرفع كفاءة الطريق العمومي ومدخل بورسعيد الغربي؛ حيث جرى غسيل وتطهير منفذ بورسعيد الجمركي الغربي بالكامل "باستخدام المياه"، وتجريف الرمال والردش والحشائش الجافة بالطريق العمومي المؤدي إلى محافظة دمياط (ذهاباً وإياباً).

وشملت الحملة رفع كفاءة الأرصفة أمام الكافتيريات، والمطار، ومحيط نادي الأبطال لضمان ظهور المدخل الغربي بأرقى صورة جمالية تليق بالزوار وأفواج رحلات اليوم الواحد التي تتوافد على المحافظة طوال العام، مناشداً المواطنين بالتواصل مع الخط الساخن لشركة النظافة (17696) لضمان التعامل الفوري مع أي ملاحظات.