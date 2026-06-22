أخبار أسوان| فرحة طلاب الثانوية العامة بامتحانات التربية الدينية والوطنية.. وحملات تموينية ورفع الإشغالات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24ساعة من يوم الأحد الموافق 21/6/2026 أحداث متنوعة.

فى أول يوم لإنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/2026، تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لجنة المكفوفين من ذوى الهمم داخل لجنة مدرسة أحمد أبا زيد الرسمية للغات.

وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى جاهزية اللجان والإجراءات التنظيمية المتخذة لإستقبال الطلاب.

وخلال جولته، أكد محافظ أسوان على ضرورة توفير كافة الأجواء الهادئة والمناسبة أمام الطلاب أثناء الدخول إلى اللجان لأداء إمتحاناتهم فى سهولة ويسر ، مشدداً على أهمية إستمرار المتابعة الميدانية وتضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان انتظام الامتحانات خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 16 يوليو المقبل.

https://www.elbalad.news/7011460

واصلت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أحمد محمد أبو الحسن مدير المديرية جهودها المكثفة من خلال المرور الميدانى على منشآت تصنيع وتداول وبيع العصائر والمشروبات بمختلف أنحاء المحافظة ، خاصة منافذ بيع عصير القصب والسيارات المتنقلة والأكشاك والمحال العامة .

ويأتى ذلك بناءً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

https://www.elbalad.news/7011675

جهود متنوعة

قاد أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان حملة نظافة مكبرة إستهدفت مناطق السيل الجديد ، وطريق عزب كيما ، وطريق السماد بمدينة أسوان ، حيث تم رفع 380 طن من القمامة والمخلفات ، مع تفريغ صناديق وحاويات القمامة ، وجرد الأتربة ، ورفع التراكمات من الشوارع والطرق الرئيسية ، بما يسهم فى تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على الشكل الحضارى للمناطق المستهدفة .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 ، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية بمختلف المناطق والأحياء السكنية ، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ حملات مكبرة لرفع القمامة والمخلفات ، وذلك بهدف توفير بيئة صحية وآمنة ، وخلق أجواء جمالية وحضارية للمواطنين .

https://www.elbalad.news/7011672

عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان عن سعادتهم عقب أداؤهم لامتحان مادتي التربية الدينية والوطنية ضمن ماراثون الثانوية العامة الذى انطلق اليوم ويستمر حتى 16 يوليو المقبل.

وتمنى الطلاب بالنظام القديم والحديث بأن تكون باقي المواد الدراسية بنفس المستوى من سهولة ووضوح الأسئلة .

https://www.elbalad.news/7011948

واصلت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أحمد محمد أبو الحسن مدير المديرية جهودها المكثفة من خلال المرور الميدانى على منشآت تصنيع وتداول وبيع العصائر والمشروبات بمختلف أنحاء المحافظة، خاصة منافذ بيع عصير القصب والسيارات المتنقلة والأكشاك والمحال العامة وذلك بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

https://www.elbalad.news/7011874