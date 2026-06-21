فى أسوان: رفع 380 طن مخلفات لتوفير بيئة نظيفة وتحسين المظهر الحضارى

قاد أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان حملة نظافة مكبرة إستهدفت مناطق السيل الجديد ، وطريق عزب كيما ، وطريق السماد بمدينة أسوان ، حيث تم رفع 380 طن من القمامة والمخلفات ، مع تفريغ صناديق وحاويات القمامة ، وجرد الأتربة ، ورفع التراكمات من الشوارع والطرق الرئيسية ، بما يسهم فى تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على الشكل الحضارى للمناطق المستهدفة .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 ، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية بمختلف المناطق والأحياء السكنية ، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ حملات مكبرة لرفع القمامة والمخلفات ، وذلك بهدف توفير بيئة صحية وآمنة ، وخلق أجواء جمالية وحضارية للمواطنين .

جهود



وشارك فى تنفيذ أعمال الحملة العميد أحمد صلاح الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والمهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على مشروع النظافة ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، ورئيس حى شرق ، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية ، مدعومين بالمعدات الثقيلة وسيارات رفع المخلفات ، وذلك لضمان سرعة تنفيذ الأعمال وتحقيق أفضل النتائج .

خطة متواصلة للارتقاء بالخدمات والحفاظ على البيئة

وتواصل محافظة أسوان تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين ، من خلال تكثيف الحملات اليومية ورفع المخلفات أولاً بأول ، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة ، وإظهار الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة .

تأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بجودة الحياة للمواطنين ، ودعم مسار التنمية المستدامة ، من خلال الإرتقاء بالمظهر الحضارى للمدن والمناطق السكنية ، وتحقيق مستهدفات رؤية أسوان 2040 ورؤية مصر 2030 ، بما يعكس مكانة أسوان كإحدى المحافظات السياحية والحضارية الهامة .