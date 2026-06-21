قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون إصابات.. سقوط كتلة خرسانية يربك حركة السير على كورنيش ميامي بالإسكندرية
أستاذ أمراض صدرية: كورونا «تحوّر معملي».. والأسلحة البيولوجية أصبحت حروب العصر الحديث
الرئيس السيسي يقود مشاورات إقليمية موسعة مع وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان
استطلاع: تأييد أوروبي واسع لعودة بريطانيا إلى الاتحاد وتزايد التشكيك في جدوى بريكست
البيت الأبيض يستقطب خبراء وول ستريت برواتب تصل إلى 400 ألف دولار لعقد صفقات لصالح الأمن القومي
تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة سقوط الصغيرة تيا من علو بمدرسة خاصة في شبرا الخيمة لجلسة 28 يونيو
أمهات مصر : امتحانات الثانوية العامة اليوم في مستوى الطالب المتوسط
محامي أسرة "تيا" بشبرا الخيمة: ادعينا بالحق المدني بـ500 ألف وواحد جنيه تعويضًا مؤقتًا وننتظر قرار المحكمة
محمد هاني: جاهزون لمواجهة نيوزيلندا.. وحسام حسن يحفزنا لتقديم الأفضل
ليتنا ما تأهلنا.. الشوالي يهاجم تونس بعد السقوط أمام اليابان: ما حدث في المونديال مؤلم ومحبط
إنتاج أدوية الأورام والأنسولين محليًا.. شعبة الأدوية تزف أخبارا سارة للمصريين
حضور برلماني كبير.. القومي لحقوق الإنسان يفتح ملف مشروع قانون الأحوال الشخصية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان: رفع 380 طن مخلفات لتوفير بيئة نظيفة وتحسين المظهر الحضارى

حملة نظافة في أسوان
حملة نظافة في أسوان
محمد عبد الفتاح

قاد أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان حملة نظافة مكبرة إستهدفت مناطق السيل الجديد ، وطريق عزب كيما ، وطريق السماد بمدينة أسوان ، حيث تم رفع 380 طن من القمامة والمخلفات ، مع تفريغ صناديق وحاويات القمامة ، وجرد الأتربة ، ورفع التراكمات من الشوارع والطرق الرئيسية ، بما يسهم فى تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على الشكل الحضارى للمناطق المستهدفة .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 ، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية بمختلف المناطق والأحياء السكنية ، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ حملات مكبرة لرفع القمامة والمخلفات ، وذلك بهدف توفير بيئة صحية وآمنة ، وخلق أجواء جمالية وحضارية للمواطنين .

جهود


وشارك فى تنفيذ أعمال الحملة العميد أحمد صلاح الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والمهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على مشروع النظافة ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، ورئيس حى شرق ، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية ، مدعومين بالمعدات الثقيلة وسيارات رفع المخلفات ، وذلك لضمان سرعة تنفيذ الأعمال وتحقيق أفضل النتائج .

خطة متواصلة للارتقاء بالخدمات والحفاظ على البيئة
وتواصل محافظة أسوان تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين ، من خلال تكثيف الحملات اليومية ورفع المخلفات أولاً بأول ، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة ، وإظهار الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة .
تأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بجودة الحياة للمواطنين ، ودعم مسار التنمية المستدامة ، من خلال الإرتقاء بالمظهر الحضارى للمدن والمناطق السكنية ، وتحقيق مستهدفات رؤية أسوان 2040 ورؤية مصر 2030 ، بما يعكس مكانة أسوان كإحدى المحافظات السياحية والحضارية الهامة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

ترشيحاتنا

الأردن ينفذ أحكام الإعدام

الأردن ينفذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين في قضايا إرهابية وجنائية

مضيق هرمز

أزمة مضيق هرمز ومخاوف المناخ تزيد صادرات روسيا الغذائية إلى الصين وإفريقيا وآسيا

أرشيفية

بن جفير: على إسرائيل أن تتوقف عن الخضوع للضغوط الأمريكية وتقول “لا” لترامب

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد