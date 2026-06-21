في أسوان.. حملات مكثفة للرقابة على محلات العصائر والمشروبات لضمان سلامة المنتجات الغذائية

واصلت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أحمد محمد أبو الحسن مدير المديرية جهودها المكثفة من خلال المرور الميدانى على منشآت تصنيع وتداول وبيع العصائر والمشروبات بمختلف أنحاء المحافظة ، خاصة منافذ بيع عصير القصب والسيارات المتنقلة والأكشاك والمحال العامة .

ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

التأكد من سلامة المنتجات ومراجعة مصادر التصنيع :

شملت الحملات التفتيشية متابعة مصادر المواد الخام والمكونات المستخدمة فى عمليات تصنيع العصائر ، والتأكد من الإلتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية ، بالإضافة إلى سحب عينات دورية وعاجلة من المنتجات والعصائر المعروضة بالأسواق بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، حيث تم سحب 11 عينة وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .

جهود

ضبط مخالفات متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية :

أسفرت الحملات المكثفة التى تم تنفيذها على مستوى المحافظة عن تحرير 18 محضراً تموينياً متنوعاً ، وذلك فى إطار إحكام الرقابة على الأنشطة الغذائية ذات الخطورة ومواجهة أى مخالفات قد تضر بصحة المواطنين .

إستمرار الحملات الرقابية على الأسواق :

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، مع إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية لتغطية جميع مراكز ومدن المحافظة ، والتأكد من الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة ، ومنع أى ممارسات للغش أو تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات .



تأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على حماية صحة المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية ، من خلال إستمرار الحملات الميدانية وسرعة التعامل مع أى مخالفات لضمان توفير منتجات غذائية آمنة وصحية للمواطنين .