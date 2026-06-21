قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كنت منفعل.. تطور جديد في أزمة مهندس البترول الذي تخلى عنه أبناءه
بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق
ترامب يهدد إيران خلال المحادثات: يجب إيقاف حزب الله وإلا سنضربها بقوة
البابا تواضروس يشهد ختام ملتقى لوجوس الأول للتطوير ويؤكد: المحبة أساس كل خدمة ناجحة | صور
أذكار المساء مكتوبة كاملة حصن المسلم.. اغتنم فضل أدعية النبي بعد العصر
البابا تواضروس يستقبل وفد المعهد اللاهوتي والمدرسة الإكليريكية الأرمينية بالقدس
وزير الصناعة يتفقد 3 مصانع ببني سويف.. ويؤكد: الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة في صدارة أولويات الدولة
27 يونيو محاكمة الدكتورة أمنية سويدان أمام اقتصادية الإسكندرية
تحت لهيب الصيف.. إنذار أحمر يهدد الملايين وأوروبا تواجه واحدة من أشد موجات الحر
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
أقل من 50 جنيها.. تراجع سعر الدولار في مصر بختام تعاملات الأحد
ترامب: إسرائيل فشلت في إزاحة حزب الله وكنت على وشك إشراك سوريا في المواجهة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب الثانوية العامة بـ أسوان: التربية الدينية والوطنية سهلة وواضحة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
محمد عبد الفتاح

عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان عن سعادتهم عقب أداؤهم لامتحان مادتي التربية الدينية والوطنية ضمن ماراثون الثانوية العامة الذى انطلق اليوم ويستمر حتى 16 يوليو المقبل.

وتمنى الطلاب بالنظام القديم والحديث بأن تكون باقي المواد الدراسية بنفس المستوى من سهولة ووضوح الأسئلة .

وكان قد تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لجنة المكفوفين من ذوى الهمم داخل لجنة مدرسة أحمد أبا زيد الرسمية للغات ، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى جاهزية اللجان والإجراءات التنظيمية المتخذة لاستقبال الطلاب  .

الثانوية العامة 

وخلال جولته ، أكد محافظ أسوان على ضرورة توفير كافة الأجواء الهادئة والمناسبة أمام الطلاب أثناء الدخول إلى اللجان لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر ، مشدداً على أهمية استمرار المتابعة الميدانية وتضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان انتظام الامتحانات خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 16 يوليو المقبل  .

وجه المهندس عمرو لاشين برفع درجة الاستعداد القصوى داخل كافة القطاعات المشاركة فى أعمال الامتحانات ، مع التأكيد على التواجد المستمر داخل اللجان ، وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة للطلاب والمراقبين بما يضمن سير العملية الامتحانية فى أجواء مستقرة وآمنة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي يتعرّض لحادث سير | صور

نادي الزمالك

18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك

محمد صلاح

وجوده يمنح المنتخب أفضلية.. جمال حمزة يكشف موقف محمد صلاح بعد استبداله أمام بلجيكا

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: أبلغت الإيرانيين أنه لن تكون لديهم دولة إذا أغلقوا مضيق هرمز

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

إيران وأمريكا

تأكيد مصري باكستاني سعودي تركي على ضرورة حل القضايا العالقة بين واشنطن وطهران

بالصور

كاريزما تخطف العيون.. ميريام فارس كأميرة من عالم ديزني

. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بمشاركة أحدث المقاتلات.. فيديو وصور

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد