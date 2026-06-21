طلاب الثانوية العامة بـ أسوان: التربية الدينية والوطنية سهلة وواضحة

عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان عن سعادتهم عقب أداؤهم لامتحان مادتي التربية الدينية والوطنية ضمن ماراثون الثانوية العامة الذى انطلق اليوم ويستمر حتى 16 يوليو المقبل.

وتمنى الطلاب بالنظام القديم والحديث بأن تكون باقي المواد الدراسية بنفس المستوى من سهولة ووضوح الأسئلة .

وكان قد تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لجنة المكفوفين من ذوى الهمم داخل لجنة مدرسة أحمد أبا زيد الرسمية للغات ، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى جاهزية اللجان والإجراءات التنظيمية المتخذة لاستقبال الطلاب .

الثانوية العامة

وخلال جولته ، أكد محافظ أسوان على ضرورة توفير كافة الأجواء الهادئة والمناسبة أمام الطلاب أثناء الدخول إلى اللجان لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر ، مشدداً على أهمية استمرار المتابعة الميدانية وتضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان انتظام الامتحانات خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 16 يوليو المقبل .

وجه المهندس عمرو لاشين برفع درجة الاستعداد القصوى داخل كافة القطاعات المشاركة فى أعمال الامتحانات ، مع التأكيد على التواجد المستمر داخل اللجان ، وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة للطلاب والمراقبين بما يضمن سير العملية الامتحانية فى أجواء مستقرة وآمنة .