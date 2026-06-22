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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين يبحث تنفيذ مشروع CARRY ON وتطوير البنية التكنولوجية للمنافذ

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس (E-Finance)، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك في تنفيذ المشروع القومي “كاري أون (CARRY ON)”، والذي يستهدف تطوير المنافذ التموينية والتجارية القائمة والتوسع في إنشاء منافذ حديثة وفق نموذج تشغيلي متكامل يعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية.

وحضر الاجتماع من جانب الوزارة السيد أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للتحول الرقمي، و أحمد كمال، مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندس منتصر عبد المنعم، مستشار مشروع “كاري أون (CARRY ON)” للهوية البصرية، والسيد أحمد طه، مدير التواصل والتنسيق بمشروع “كاري أون (CARRY ON)”.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الحلول الرقمية والتكنولوجية المقترحة لدعم تنفيذ مشروع “كاري أون (CARRY ON)”، بما يشمل أنظمة إدارة وتشغيل المنافذ، ومنظومات الربط الإلكتروني، وإدارة المخزون وسلاسل الإمداد، ومنصات المتابعة والرقابة اللحظية، وأدوات تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع الاستفادة من الحلول المالية والتكنولوجية التي تقدمها شركة إي فاينانس (E-Finance) لدعم المنافذ التموينية تحت العلامة التجارية الموحدة لمشروع “كاري أون (CARRY ON)”، بما يشمل خدمات المدفوعات الرقمية والتحصيل الإلكتروني، وحلول التمويل والتسهيلات التشغيلية، إلى جانب الأنظمة التكنولوجية المتقدمة لإدارة المبيعات والمخزون والمتابعة، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويرفع القدرة التنافسية للمنافذ ويسهم في تحقيق أهداف المشروع.

كما ناقش الجانبان آليات تطوير وتحويل المنافذ القائمة ودمجها تحت العلامة التجارية الموحدة “كاري أون (CARRY ON)”، وفق معايير تشغيلية وتجارية موحدة تضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المستهلك، مع توفير منظومة رقمية متكاملة تدعم عمليات الإدارة والتشغيل والمتابعة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع “كاري أون (CARRY ON)” يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لتطوير المنافذ التموينية والتجارية وفق نموذج عصري متكامل يواكب التطورات الحديثة في قطاع تجارة التجزئة، ويرتكز على التحول الرقمي والحوكمة ورفع كفاءة التشغيل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في دعم جهود الدولة نحو بناء منظومة تجارة داخلية أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف أن نجاح المشروع يرتبط بشكل مباشر بوجود بنية تكنولوجية متطورة قادرة على إدارة العمليات التشغيلية والرقابية بكفاءة، وتوفير البيانات الدقيقة اللازمة لدعم اتخاذ القرار وتحقيق أعلى مستويات الجودة والشفافية.

ومن جانبه، أكد إبراهيم سرحان حرص شركة إي فاينانس (E-Finance) على تسخير خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لدعم المشروع، وتوفير حلول رقمية متقدمة تسهم في إدارة وتشغيل المنافذ بكفاءة عالية، وتعزز قدرات المتابعة والرقابة وتحليل البيانات، إلى جانب تقديم حلول مالية متطورة تدعم أصحاب المنافذ وتيسر المعاملات التجارية، بما يدعم أهداف وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة التجارة الداخلية والتحول الرقمي.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق الفني والتنفيذي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لوضع الأطر التنفيذية للتعاون وتحديد المتطلبات التكنولوجية والمالية اللازمة لدعم مراحل تنفيذ المشروع، بما يسهم في التوسع التدريجي لنموذج “كاري أون (CARRY ON)” على مستوى الجمهورية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والاستدامة.

وزارة التموين وزير التموين والتجارة الداخلية شركة إي فاينانس

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