وزير التموين يلتقي سفير رواندا.. تعاون في الأمن الغذائي وتخزين الحبوب

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير دان مونيوزا، سفير رواندا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الأمن الغذائي وتخزين الحبوب وإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة ودعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي بالقارة الأفريقية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور شريف فاروق التجربة المصرية في تطوير منظومة صوامع تخزين الحبوب وما شهدته من توسعات كبيرة أسهمت في زيادة السعات التخزينية ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي وتقليل الفاقد والحفاظ على جودة الحبوب، إلى جانب استعراض منظومة تداول وتوريد القمح وآليات إدارة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية بما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

كما تناول اللقاء جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية المرتبطة بالأمن الغذائي، وأهمية منظومة الصوامع الحديثة في دعم سلاسل الإمداد ورفع كفاءة تخزين الحبوب وتقليل الفاقد، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة المخزون الاستراتيجي بكفاءة عالية.

وبحث الجانبان فرص التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات إنشاء وإدارة وتشغيل الصوامع الحديثة وإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات ونقل المعرفة للعاملين بالجهات المعنية، والاستفادة من الخبرات المصرية في الحد من الفاقد بعد الحصاد ورفع كفاءة منظومة التخزين والتداول.

كما أعرب الجانب الرواندي عن اهتمامه بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تصميم وتشييد الصوامع ومنشآت تخزين الحبوب، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، بما يدعم جهود رواندا لتطوير بنيتها التحتية الخاصة بتخزين الحبوب وتعزيز قدراتها في مجال الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة المصرية تمتلك تجربة متكاملة في إدارة منظومة الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

ومن جانبه، أشاد السفير دان مونيوزا بما حققته مصر من نجاحات في تطوير منظومة الصوامع وإدارة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، مؤكدًا اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بإدارة الحبوب والتخزين الاستراتيجي وتشييد الصوامع وبناء القدرات المؤسسية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لبحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، ودراسة تنظيم زيارات فنية للمتخصصين والخبراء الروانديين للاطلاع على التجربة المصرية في إدارة الصوامع ومنشآت التخزين الاستراتيجي، بما يسهم في دعم التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد الجانبان أن التعاون في مجالات الأمن الغذائي وتخزين الحبوب يمثل أحد المحاور المهمة لدعم جهود التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وتأمين الغذاء، مشددين على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتبادل الخبرات الناجحة بما يسهم في بناء قدرات وطنية مستدامة وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ونقل الخبرات المصرية الناجحة في تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب وإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية، بما يسهم في دعم جهود التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز قدرة دول القارة على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية أفريقيا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وتُعد جمهورية رواندا من الدول الأفريقية التي حققت معدلات نمو وتنمية ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وتسعى إلى تطوير بنيتها التحتية الزراعية ومنظومات الأمن الغذائي، الأمر الذي يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها المتراكمة في مجالات تخزين الحبوب وإدارة المخزون الاستراتيجي وتطوير سلاسل الإمداد الغذائية، بما يعزز فرص الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.