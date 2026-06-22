مديرية تموين أسوان: تحرير 153 محضر مخالفة خلال حملات على الأسواق والمخابز

واصلت مديرية التموين بأسوان حملاتها المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، وضبط المخالفات التموينية، والتصدي لأي محاولات للغش أو الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

ويأتي ذلك في ظل الجهود المستمرة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وضبط الأسواق، وتنفيذًا لتعليمات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بتكثيف الرقابة على المنشآت التموينية والمخابز البلدية والأنشطة التجارية.

حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز

وفي هذا الإطار، قامت مديرية التموين، بقيادة المهندس محمد أبو الحسن، مدير المديرية، بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية الموسعة على مستوى المحافظة، بمشاركة الأجهزة المعنية؛ وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على حقوق المواطنين.

تحرير 153 محضر مخالفة متنوعة

وأسفرت الحملات التموينية، التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، عن تحرير 153 محضر مخالفة متنوعة في مجال الأسواق والمخابز، حيث تم تحرير 2 محضر مخالفة بالأسواق، بالإضافة إلى تحرير 151 محضرًا بالمخابز البلدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المهندس عمرو لاشين على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التموينية والأسواق؛ لضمان تقديم خدمات تموينية آمنة للمواطنين، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، ومنع أي ممارسات سلبية تؤثر على توافر السلع أو أسعارها.

ووجه المحافظ بضرورة استمرار التنسيق بين مديرية التموين والجهات المعنية، مع تكثيف المتابعة الميدانية ورصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها؛ بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق الرقابة الفعالة على الأسواق بمختلف أنحاء المحافظة.

وكلف محافظ أسوان مسؤولي التموين بتكثيف المرور الدوري على المخابز والأسواق والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات؛ حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للصالح العام.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة محافظة أسوان لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، وضمان توفير السلع والخدمات بجودة مناسبة، والتصدي لكافة صور المخالفات التموينية؛ بما يحقق الانضباط ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين.