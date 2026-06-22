جامعة أسوان تستعد لإطلاق أكبر ملتقى للتوظيف في مختلف التخصصات

تواصل جامعة أسوان استعداداتها المكثفة لتنظيم فعاليات ملتقى التوظيف والتطوير المهني الأكبر "Career Day 2026"، والذي ينظمه المركز الجامعي للتطوير المهني يوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2026 بمقر جامعة أسوان الجديدة، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية ، تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان .

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان ،أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التأهيل المهني والتوظيف، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الجامعة لإعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن ملتقى "Career Day 2026" يمثل منصة متكاملة لربط الطلاب والخريجين مباشرة بمؤسسات التوظيف والشركات الكبرى، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتعزيز فرص التدريب والتأهيل المهني للشباب.

وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تعمل باستمرار على دعم أنشطة المركز الجامعي للتطوير المهني وتوسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 التي تضع الاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهارات الشباب في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى تخريج كوادر تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.



وفي إطار الاستعدادات للملتقى، كما أعلن المركز الجامعي للتطوير المهني عن مشاركة شركة Fort Capital، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتنمية، والتي تطرح أكثر من 20 فرصة وظيفية حقيقية لخريجي جامعة أسوان في عدد من التخصصات الحيوية، تشمل مجالات المالية والمحاسبة، والإنتاج والتصنيع، والهندسة والصيانة، والجودة، والسلامة والصحة المهنية، والمرافق والتشغيل، وسلاسل الإمداد والمشتريات.

ملتقى التوظيف



ومن جانبها، أوضحت الأستاذة ليلى سعد مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة أسوان أن الملتقى يشهد هذا العام مشاركة متميزة من الشركات والمؤسسات التي تقدم فرصًا متنوعة للتوظيف والتدريب، مؤكدة أن المركز يواصل جهوده لدعم الطلاب والخريجين من خلال توفير بيئة مهنية متكاملة تساعدهم على تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات العملية التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار.



وأضافت أن المركز يدعو جميع الطلاب والخريجين إلى التسجيل المسبق واستكمال إجراءات المشاركة، مع تحديث السيرة الذاتية والانضمام إلى قنوات التواصل الخاصة بالفعالية، لضمان الاستفادة القصوى من الفرص التدريبية والوظيفية المتاحة والتعرف على أحدث متطلبات سوق العمل.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات "Career Day 2026" في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر جامعة أسوان الجديدة، حيث يتيح الحدث للمشاركين فرصة إجراء مقابلات مباشرة مع ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة، والتعرف على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة، إلى جانب الاطلاع على أحدث الاتجاهات والمتطلبات المهنية في مختلف القطاعات.