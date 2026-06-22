وكيل التعليم بأسوان يتفقد لجان تقدير الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية ..صور

تفقد الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات، للاطمئنان على سير العمل، وكان باستقبال محمد حسن حفني رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وشدد "أبو يوسف" على ضرورة تحري الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب، مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، مُشيدًا بالجهد المذول من قبل المصححين.

وخلال الجولة قام وكيل الوزارة بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة "البوكليت" للتأكد من سلامة التصحيح ورصد كافة الجزئيات، وتفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة في المكان المخصص لذلك، واطمأن سيادته أن الأمور تسير على أكمل وجه، مقدمًا الشكر والتقدير للجميع.

الشهادة الإعدادية

عقب ذلك تفقد "أبو يوسف" الكنترول، وأشاد بالسرعة والإنضباط وأثنى على النظام وطريقة العمل التى يسودها روح الفريق واصفًا إياهم "بخلية النحل" وطالبهم بالدقة فى إدخال درجات الطلاب تجنبًا لأى أخطاء تضر بمصلحة الطالب، وبذل المزيد من الجهد حتى يتم إعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

وطالب وكيل الوزارة أبنائه الطلاب وأولياء أمورهم بعدم الانصياع وراء الشائعات التى تتعلق بإعلان النتيجة والروابط الوهمية التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أنه فور انتهاء الكنترول من أعماله سيتم اعتماد النتيجة من السيد المحافظ، ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمديرية.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ "٣٠٢٠٤" طالب وطالبة، موزعين على ٢١٦ لجنة.