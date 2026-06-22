قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط مفاجئ يضرب الذهب.. ماذا ينتظر عيار 21؟
موعد صرف معاشات يوليو 2026.. كم الزيادة الجديدة؟
غفلوني.. عريس يكتشف مفاجأة صادمة بعد عقد القران
محمد فريد: مصر تمتلك فرصًا واعدة وندعو شركات التأمين العالمية لزيادة استثماراتها
القصاص العادل.. القصة الكاملة لجريمة المنوفية التي راح ضحيتها أم ونجلها الرضيع على يد زوجها
صناعة الأثاث على طريق القفزة.. الحكومة تراجع التحديات وتستهدف مضاعفة الصادرات
بالفيديو.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز مقومات مدينة أسيوط الجديدة
مصر تعرب عن تضامنها مع قطر والوقوف بجانبها في حادث رأس لفان
بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.. الوفد الإيراني يغادر سويسرا عائدًا إلى طهران
أسهم الذكاء الاصطناعي الصينية ترتفع بقوة بدعم السياسات وتفاؤل الطلب
3050 دولارًا أمريكيًا.. غدا استقبال أولوية التخصيص لـ أراضي بيت الوطن 2026
للمصريين بالخارج.. تفاصيل طرح وحجز أراضي بيت الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 74 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية والأنشطة التجارية المختلفة بمراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمدة أسبوع، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق وضمان انتظام منظومة تداول السلع والخدمات، وتنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بتكثيف الحملات التموينية والرقابية لحماية حقوق المواطنين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة.


وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في بيان لها اليوم الإثنين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 74 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات خاصة بالمخابز البلدية، من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الالتزام بالمواصفات المقررة، إلى جانب عدد من المخالفات المتعلقة بالأنشطة التجارية، أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين في تداول الأغذية، فضلًا عن مخالفات أخرى تم رصدها خلال المرور الميداني على الأسواق والمحال التجارية.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي بمختلف مراكز المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار معلنة، والتصدي لكافة الممارسات السلبية التي تضر بالمستهلك أو تؤثر على استقرار الأسواق.

وأوضحت وكيل تموين الوادي الجديد، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرةً إلى أن الحملات تستهدف تعزيز الانضباط بالأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على جودة الخبز والسلع الغذائية المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بضرورة تكثيف أعمال المتابعة والرقابة الميدانية على المخابز والأسواق، بما يسهم في حماية المواطنين وضبط منظومة تداول السلع وتحقيق الاستقرار التمويني بالمحافظة.

وفي السياق ذاته، ناشدت محافظة الوادي الجديد ومديرية التموين؛ المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو ممارسات تضر بالمستهلكين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528)، أو عبر غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية على الرقم (0922928959)، فضلًا عن استقبال البلاغات من خلال الرسائل المباشرة للصفحة الرسمية للمحافظة، بما يدعم جهود الرقابة ويعزز من حماية حقوق المستهلكين.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تموين الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

ترشيحاتنا

حملة

إعدام نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك في المنوفية

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة: تحسين الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات أولوية قصوى

صورة موضوعية

البحر الأحمر.. تخصيص مسؤول بكل مدينة وحي لمتابعة ملف تقنين الأراضي

بالصور

طريقة عمل دجاج الاناناس والأرز

طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.
طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.
طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.

بتكلفة 50 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالزنكلون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ضبط 3 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر و 142 ألف لتر مواد بترولية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد