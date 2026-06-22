تحرير 74 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بالوادي الجديد

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية والأنشطة التجارية المختلفة بمراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمدة أسبوع، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق وضمان انتظام منظومة تداول السلع والخدمات، وتنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بتكثيف الحملات التموينية والرقابية لحماية حقوق المواطنين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة.



وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في بيان لها اليوم الإثنين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 74 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات خاصة بالمخابز البلدية، من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الالتزام بالمواصفات المقررة، إلى جانب عدد من المخالفات المتعلقة بالأنشطة التجارية، أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين في تداول الأغذية، فضلًا عن مخالفات أخرى تم رصدها خلال المرور الميداني على الأسواق والمحال التجارية.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي بمختلف مراكز المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار معلنة، والتصدي لكافة الممارسات السلبية التي تضر بالمستهلك أو تؤثر على استقرار الأسواق.

وأوضحت وكيل تموين الوادي الجديد، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرةً إلى أن الحملات تستهدف تعزيز الانضباط بالأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على جودة الخبز والسلع الغذائية المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بضرورة تكثيف أعمال المتابعة والرقابة الميدانية على المخابز والأسواق، بما يسهم في حماية المواطنين وضبط منظومة تداول السلع وتحقيق الاستقرار التمويني بالمحافظة.

وفي السياق ذاته، ناشدت محافظة الوادي الجديد ومديرية التموين؛ المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو ممارسات تضر بالمستهلكين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528)، أو عبر غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية على الرقم (0922928959)، فضلًا عن استقبال البلاغات من خلال الرسائل المباشرة للصفحة الرسمية للمحافظة، بما يدعم جهود الرقابة ويعزز من حماية حقوق المستهلكين.