وزير التموين يبحث إدخال إحدى السلاسل ماركت الفرنسية إلى السوق المصرية

في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث المنافذ التموينية، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة TMT for Multi Trading & Distribution (TMT)، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة الحديثة والمسؤولة عن إدارة وتشغيل فروع Circle K في مصر، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك في مشروع «CARRY ON» الذي تتبناه الوزارة لتطوير المنافذ التموينية وتحويلها إلى منافذ عصرية متكاملة.

حضر الاجتماع من جانب شركة TMT الدكتور محمود سليمان، رئيس مجلس الإدارة، وآلاء سليمان، نائب رئيس مجلس الإدارة، و طارق علي، مدير إدارة الامتيازات والتطوير.

كما حضر من جانب الوزارة حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومنتصر عبدالمنعم، مستشار الهوية البصرية لمشروع «CARRY ON».

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان الرؤية العامة لمشروع «CARRY ON» الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في شكل وأداء المنافذ التموينية من خلال تطبيق أحدث معايير التشغيل والإدارة والتسويق وتطوير تجربة المستهلك، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة توزيع السلع وتقديم خدمات أكثر تطورًا للمواطنين.

كما تناول الاجتماع فرص التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية في دعم التوسع بالأنشطة التجارية الحديثة، وبحث إمكانية إدخال سلسلة الهايبر ماركت الفرنسية إلى السوق المصري، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز تنافسية قطاع التجارة الداخلية وتوفير نماذج تجارية حديثة تلبي احتياجات المستهلك المصري.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة حريصة على بناء شراكات فعالة مع كبرى الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة، بما يدعم تنفيذ مشروع «CARRY ON» ويحقق مستهدفاته في تطوير المنافذ التموينية، مشيرًا إلى أن التوسع في النماذج التجارية الحديثة والاستفادة من أنظمة الامتياز التجاري والخبرات الدولية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التجارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من محاور التعاون المقترحة بين الجانبين، وفي مقدمتها الاستفادة من خبرات شركة TMT في تطوير الهوية البصرية والتجارية لمشروع «CARRY ON»، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة الحديثة، إلى جانب بحث آليات تطبيق نماذج الامتياز التجاري (Franchise) بما يدعم التوسع المستقبلي للمشروع وفق معايير تشغيل موحدة وهوية تجارية متكاملة، ويسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبهم، أعرب مسؤولو شركة TMT عن تقديرهم للتوجه الذي تتبناه وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع المنافذ التموينية والتجارة الداخلية، مؤكدين اهتمامهم بالتعاون مع الوزارة في مشروع «CARRY ON» ونقل خبراتهم في مجالات إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة وتطوير العلامات التجارية ونظم الامتياز التجاري، بما يسهم في دعم أهداف المشروع وتحقيق رؤية الوزارة في تطوير منظومة التجارة الداخلية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين ودراسة مجالات التعاون المقترحة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.