أحمد دياب: مخاوف بين المواطنين بشأن بطاقات التموين وهذه الفئات ستحذف

أكد الإعلامي أحمد دياب، أن وزارة التموين تعمل على توصيل الدعم للمستحقين، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك فقرة للحديث عن التموين ومت يشغل بال الكثيرين بعد التصريحات الأخيرة من مسئولي التموين بأن هناك حذف لـ غير المستحقين من بطاقات التموين.

وأضاف دياب، خلال تقديمه برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، قال إن معايير العدالة في تنقية بطاقات التموين تستهدف استبعاد غير المستحقين بناءً على مؤشرات الدخل والقدرة المالية، مثل السكن في المجتمعات السكنية المغلقة ذات القيم المرتفعة، مع التأكيد على عدم المساس بالأسر الأكثر احتياجًا أو منخفضة الدخل.

وأكمل دياب، أن شتا أكد أن هناك مؤشرات للرفاهية يتم الاستناد إليها في المراجعة، من بينها امتلاك سيارات مرتفعة القيمة والسيارات الراقية، أو ذات سعات كبيرة، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة في توجيه الدعم.

وأشار إلى أن هناك مخاوف من قبل عدد من المواطنين بعد ما نشر كلام كثير عن بطاقات التموين.