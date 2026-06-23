تموين الأقصر يحرر 47 محضرًا ويضبط 13 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والسياحية والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات الأجهزة الرقابية بالوزارة، بضرورة إحكام الرقابة على الأنشطة التموينية وضبط المخالفات والتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.

وشنت المديرية 6 حملات تموينية موسعة استهدفت المخابز البلدية والسياحية ومستودعات الدقيق بمختلف مراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير عدد كبير من المحاضر التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاءت أبرز نتائج الحملات ، تحرير 6 محاضر لمخابز بلدية مدعمة لبيع الخبز بأزيد من السعر الرسمي وتحرير 7 محاضر لمخابز سياحية وأفرنجية لبيع المنتجات بأعلى من الأسعار المقررة.



تحرير 13 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخابز السياحية والأفرنجية وتحرير 9 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر واحد لعدم الالتزام بالنظافة داخل المخبز.



و تحرير محضرين لعدم وجود سجل زيارات بالمخابز.

- تحرير محضرين لعدم وجود قائمة تشغيل و تحرير محضر لمخبز سياحي يعمل دون ترخيص وتحرير محضرين لغلق مستودعي دقيق بلدي مدعم خلال مواعيد العمل الرسمية وضبط مخالفة تصرف في 3 أجولة دقيق بلدي مدعم.

كما تمكنت الحملات من ضبط 13 جوال دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% مخصص للمخابز البلدية، ومحظور تداوله خارج المنظومة التموينية، وذلك قبل تهريبه وإعادة بيعه في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز والأسواق ومستودعات الدقيق لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لكافة صور التلاعب والاحتكار حفاظًا على حقوق المواطنين.