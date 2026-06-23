قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميسي ومبابي.. معركة التاريخ مع المستقبل تشتعل في مونديال 2026
عفت السادات: الأحزاب حصلت على مساحة أوسع للحركة.. والمشاركة الشعبية التحدي الأكبر|فيديو
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 يونيو.. عيار 21 بكام؟
ملخص وأهداف فوز الجزائر على الأردن 2-1 في كأس العالم 2026
مواعيد مباريات اليوم 23-6-2026 بكأس العالم والقنوات الناقلة
عاصفة توقف المباراة وسحر مبابي يحسمها.. ماذا حدث بين فرنسا والعراق؟
بتسجيله هدفين.. إيرلينج هالاند يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في مباراة النرويج والسنغال
هالاند يسجل هدفين ليقود النرويج للانتصار على السنغال وبلوغ دور الـ٣٢ بالمونديال
الثانوية العامة 2026|بدء امتحاني اللغة الثانية والإقتصاد باللجان الآن
هدوء يسبق الامتحان.. طلاب الثانوية العامة يتوافدون على لجان سوهاج لأداء اللغة الأجنبية الثانية
أقل من 50 جنيها .. ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الأقصر يحرر 47 محضرًا ويضبط 13 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والسياحية والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات الأجهزة الرقابية بالوزارة، بضرورة إحكام الرقابة على الأنشطة التموينية وضبط المخالفات والتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.

وشنت المديرية 6 حملات تموينية موسعة استهدفت المخابز البلدية والسياحية ومستودعات الدقيق بمختلف مراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير عدد كبير من المحاضر التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاءت أبرز نتائج الحملات ، تحرير 6 محاضر لمخابز بلدية مدعمة لبيع الخبز بأزيد من السعر الرسمي وتحرير 7 محاضر لمخابز سياحية وأفرنجية لبيع المنتجات بأعلى من الأسعار المقررة.


 تحرير 13 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخابز السياحية والأفرنجية وتحرير 9 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر واحد لعدم الالتزام بالنظافة داخل المخبز.


و تحرير محضرين لعدم وجود سجل زيارات بالمخابز.
- تحرير محضرين لعدم وجود قائمة تشغيل و تحرير محضر لمخبز سياحي يعمل دون ترخيص وتحرير محضرين لغلق مستودعي دقيق بلدي مدعم خلال مواعيد العمل الرسمية وضبط مخالفة تصرف في 3 أجولة دقيق بلدي مدعم.

كما تمكنت الحملات من ضبط 13 جوال دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% مخصص للمخابز البلدية، ومحظور تداوله خارج المنظومة التموينية، وذلك قبل تهريبه وإعادة بيعه في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز والأسواق ومستودعات الدقيق لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لكافة صور التلاعب والاحتكار حفاظًا على حقوق المواطنين.

الاقصر اخبار الاقصر تموين الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

مجلس النواب

بعد 4 سنوات من التطبيق.. تعديلات جديدة على قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات تصل البرلمان

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

وائل كفوري وإليسا

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

السيارة المتهورة في مسرح الحادث

بعد بائعة الشاي.. طالب يتسبب في مصرع صديقه بسيارة مسرعة في البحر الأعظم| صور

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الدعم النقدي

زيادة تصل لـ200 جنيه.. تفاصيل الشرائح الجديدة في منظومة الدعم النقدي

إغلاق مصانع لإنتاج السيارات التقليدية

بتمشي بشوارع مصر .. الصين تقرر إغلاق 8 مصانع لإنتاج السيارات التقليدية

ترشيحاتنا

الأنبا يوليوس

الأنبا يوليوس: ملتقى التوظيف وفر 10 آلاف وظيفة و5 آلاف فرصة تدريب للشباب

نائب وزير الصحة

خلال زياراته للشرقية .. نائب وزير الصحة يوجه بتوفير دواء لمرضى ضمور العضلات

آباء الكنيسة وشباب إيبارشية باريس

الأنبا أباكير يلتقي شباب إيبارشية باريس وشمال فرنسا في ختام زيارته الرعوية

بالصور

بسبب خطأ شائع في تحضير الحليب.. رضيع صيني يصارع التسمم بعد استبدال الماء بهذا العصير

رضيع صيني
رضيع صيني
رضيع صيني

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل مادة التارترازين في جسمك؟

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟

لمتعة القيادة الكلاسيكية.. مازيراتي تدرس إطلاق سيارة خارقة بناقل حركة يدوي ‏

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فى عيد ميلاده.. أيمن الشيوي رحلة فنية وإدارية صنعت اسمه في المسرح والدراما

ايمن الشيوي
ايمن الشيوي
ايمن الشيوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد