تحرير 47 محضرًا وضبط 13 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها بالأقصر

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملاتها الرقابية على المخابز البلدية والسياحية والأسواق بمختلف مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وتعليمات عبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأنشطة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملات التي نُفذت من خلال 6 لجان رقابية عن تحرير 47 محضرًا تموينيًا متنوعًا شملت 6 محاضر جنح ضد مخابز بلدية مدعمة لبيع الخبز بأعلى من السعر الرسمي و7 محاضر لمخابز سياحية وأفرنجية لبيع منتجاتها بأسعار مخالفة للتسعيرة المقررة.

كما تم تحرير 13 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخابز السياحية والأفرنجية و9 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة و3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن إلى جانب تحرير محضر لعدم نظافة أحد المخابز ومحضرين لعدم وجود سجل زيارات ومحضرين آخرين لعدم وجود قائمة تشغيل فضلاً عن تحرير محضر لمخبز سياحي يعمل دون ترخيص.

وفي إطار إحكام الرقابة على منظومة الدقيق المدعم تم تحرير محضرين ضد مستودعين للدقيق البلدي المدعم لقيامهـما بالغلق خلال مواعيد العمل الرسمية كما تم ضبط مخالفة تصرف في 3 أجولة دقيق بلدي مدعم.

ونجحت الحملات في إحباط محاولة تهريب 13 جوال دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% والمخصص للمخابز البلدية والمحظور تداوله خارج المنظومة التموينية حيث تم ضبط الكميات داخل عدد من مركبات التروسيكل قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار حملاتها الرقابية اليومية على المخابز والأسواق ومستودعات الدقيق للتصدي لكافة صور التلاعب والاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة وضمان الحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين.