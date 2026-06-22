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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يشدد على سرعة إنهاء ملفات التقنين والتصالح واسترداد حق الدولة

محافظ الأقصر يشدد على سرعة إنهاء ملفات التقنين والتصالح واسترداد حق الدولة
محافظ الأقصر يشدد على سرعة إنهاء ملفات التقنين والتصالح واسترداد حق الدولة
شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل بملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات المكتب الفني وأملاك الدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ معدلات الإنجاز الخاصة بملفات التقنين والتصالح، إلى جانب موقف المتغيرات المكانية والإجراءات المتخذة بشأنها، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لهذه الملفات الحيوية لما لها من دور في الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة الإسراع في الانتهاء من كافة ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.

وأكد محافظ الأقصر على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، وفي الوقت نفسه تتصدى بكل حزم لأية محاولات للتعدي على أراضي الدولة، مشددًا على أهمية استرداد حق الدولة ومنع تكرار التعديات من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق بين الجهات المعنية.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز وإنهاء الملفات المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة اليومية للموقف التنفيذي ورفع تقارير دورية بما تم إنجازه.

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