ضبط 6000 قطعة حلوى مجهولة المصدر وربع طن دقيق مدعم في الأقصر

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر في ضبط 6000 قطعة حلوى مجهولة المصدر وربع طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية قبل تداولهما بصورة غير قانونية داخل مركز إسنا جنوب المحافظة.

جاء ذلك خلال حملة رقابية مكثفة نفذتها المديرية ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وتحت اشراف عبد الرازق الصافي وكيف وزارة التموين بالاقصر ، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة وحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر.

ترأس الحملة عبدالعظيم النوبي أبو الوفا كبير مفتشي التموين بالمديرية، وشارك فيها رفاعي أحمد سليم مفتش التموين بالمديرية، بالتعاون مع إدارة تموين إسنا.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز بلدي مدعم بقرية النمسا بمركز إسنا بعد تجميعه ربع طن دقيق بلدي مدعم بغرض بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية بمنطقة التأمينات بمدينة إسنا لحيازته 6000 قطعة حلوى متنوعة النكهات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات الإنتاج، حيث تم التحفظ على المضبوطات التي بلغت 100 كرتونة.

وفي سياق متصل، رصدت الحملة قيام ثلاثة مخابز بلدية بالتصرف في 31 شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كيلو جرامًا للشيكارة الواحدة، إلى جانب تحرير محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر آخر لإنتاج خبز ناقص الوزن.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .