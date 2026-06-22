أطول نهار وأقصر ليل.. الإنقلاب الصيفي يبدأ اليوم وتعامد الشمس على مدار السرطان

بدأ في نصف الكرة الأرضية الشمالي، اليوم الحادي والعشرين من يونيو، فصل الصيف فلكياً، فيما يُعرف علمياً بظاهرة "الإنقلاب الصيفي"، ليعلن بذلك انتهاء فصل الربيع رسميًا وبدء ذروة الموسم الحار.

وتشهد مصر ودول نصف الكرة الشمالي في هذا اليوم حدثاً فلكياً سنوياً مميزاً؛ حيث يسجل اليوم أطول نهار في العام على الإطلاق نتيجة وصول ساعات الإضاءة الشمسية إلى ذروتها، وفي المقابل تعيش المنطقة أقصر ليل في العام حيث تقل فترة الظلام إلى حدها الأدنى خلال السنة.

تعامد الشمس على مدار السرطان وعن تفاصيل الوضع الفلكي لهذه الظاهرة، تشهد الكرة الأرضية تعامداً كاملاً لأشعة الشمس على مدار السرطان (الخط الجغرافي الواقع شمال خط الاستواء).

ويتسبب هذا التعامد المباشر في زيادة ملحوظة بمعدلات الإشعاع الشمسي الساقط على المنطقة، وهو العامل الأساسي وراء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة السائدة وبدء الأجواء الصيفية الفعلية.

حالة الطقس اليوم الاثنين

وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الهيئة، يسود الإثنين طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يصبح شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطباً ليلاً على أغلب الأنحاء مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد.