متحف الأقصر للفن المصري يحتفل برأس السنة الهجرية

نظم متحف الأقصر للفن المصري القديم، احتفاليةً خاصة برأس السنة الهجرية، في إطار فعالياته على مدار العام لإثراء الوعي السياحي والآثري.

أكدت إدارة متحف الأقصر للفن المصري القديم، أن الاحتفاء بالمناسبات الدينية يدعم تعزيز قيم التسامح والتآخي وترسيخ الهوية الثقافية والمجتمعية.

متحف الأقصر للفن المصري



وتضمّنت الاحتفالية كلماتٍ دينية وتوعوية تناولت الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وما تحمله من قيم الصبر والإخلاص والعمل والاجتهاد.

وكرم المتحف مجموعة من حفظة القرآن الكريم بمحافظة الأقصر، بمنحهم شهادات تقدير وهدايا رمزية تشجيعًا لهم على مواصلة حفظ كتاب الله الكريم، وذلك بحضور كوكبة من علماء الأزهر الشريف.



ويعتبر متحف الأقصر من اجمل المتاحف المصرية لوقوعه على الضفة الشرقية لنهر النيل فهو يزين كورنيش النيل في وسط محافظة الأقصر.

يتكون المتحف من 5 قاعات للعرض وهم القاعة الأولى الاساسية ، وقاعة سوبك، وقاعة الخبيئة، وقاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكري والتقني كما يعرض 3000 قطعة اثرية ويحتوي على مثلهم محفوظين داخل المخازن المتحفية به.

ومن أهم القطع المعروضة بالمتحف تمثال من الشست الأخضر يصور الملك تحتمس الثالث وهو شاب، وتمثال فريد من المرمر للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال من حجر الكوارتز للملك أمنحتب الثالث واقفًا، ولوحة رائعة للملك كاموس، وتعد من الآثار النادرة التي يزخر بها المتحف، ومومياء الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشر.