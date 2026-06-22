تطوير الريف المصري.. مشروعات الصرف الصحي بالأقصر تخدم 250 ألف مواطن

أجرى اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بمشروعات الصرف الصحي المتكامل الممولة من بنك التنمية الأفريقي بعدد من قرى المحافظة برفقة المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان.

وشملت الجولة تفقد محطات المعالجة وشبكات الانحدار وخطوط الطرد بمواقع المشروعات الجاري تنفيذها في مركزي إسنا والطود للوقوف على معدلات الإنجاز ومتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

ويعد المشروع من المشروعات الحيوية التي تستهدف دعم البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي بالقرى، حيث يخدم 10 قرى بمحافظة الأقصر منها 8 قرى بمركز إسنا تشمل كيمان المطاعنة وأصفون وطفنيس والغريرة والشغب والدبابية والمعلا وتوماس 3 إلى جانب قريتي العديسات بحري والعديسات قبلي بمركز الطود.

ويستهدف المشروع الذي يموله بنك التنمية الأفريقي تقديم خدمات الصرف الصحي المتكاملة لنحو 250 ألف مواطن بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي والارتقاء بالوضع البيئي والصحي داخل القرى المستفيدة.

وأكد رئيس شركة مياه الأقصر أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ لضمان الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة بما يدعم جهود الدولة في تطوير الريف المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين.