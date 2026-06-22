الأقصر.. الموافقة على تخصيص أراض لإقامة مدارس بقرى المحافظة

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، صباح اليوم الإثنين، الجلسة رقم (2) للمجلس التنفيذي لمحافظة الأقصر لعام 2026، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد، والعميد عمرو مالك المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات المعنية.

واستهل المحافظ أعمال المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (1) المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2026، قبل مناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المتعلقة بالتنمية والخدمات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ووافق المجلس على طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة فدان بقرية العضايمة التابعة لمركز إسنا، تبرع بها الأهالي، لإقامة مدرسة للتربية الرياضية تخدم قرى جنوب المحافظة، وذلك بعد موافقة مديرية التربية والتعليم التي أكدت الحاجة الملحة لهذا النوع من المدارس.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 500 متر مربع بقرية القضا التابعة للوحدة المحلية لقرية الشغب بمركز إسنا لإقامة مسجد لخدمة أهالي المنطقة.

وناقش المجلس طلب إقامة مسجد بناحية نجع أبو بكر شرق بمدينة الطود، بعد إفادة مديرية الأوقاف بعدم الممانعة نظراً لاحتياج المنطقة للمسجد، كما ناقش تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4500 متر مربع داخل الحيز العمراني بمدينة الطود لإقامة مدرسة يابانية.

وفي مركز ومدينة القرنة، ناقش المجلس تخصيص موقع بمساحة نحو 600 متر مربع لإقامة فرع للبنك الأهلي المصري، كما وافق على تخصيص مساحة 400 متر مربع بمنطقة الـ40 فدان بالقرنة الجديدة لإقامة مبنى للإصلاح الزراعي لخدمة المزارعين، بالإضافة إلى تخصيص مساحة مماثلة لإقامة مبنى للجمعية التعاونية الزراعية لتوفير الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

كما ناقش المجلس طلب مركز ومدينة البياضية بشأن مبادلة قطعة أرض بمساحة 1147 متراً مربعاً كانت مخصصة لإنشاء مدرسة ابتدائية بناحية الحبيل، بقطعة أرض أخرى بمساحة 1200 متر مربع لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسمح بإقامة مدرسة ابتدائية بنجع أبو عرابي بقرية الحبيل على الأرض المخصصة سابقاً.

ووافق المجلس كذلك على تخصيص قطعة أرض بمساحة 375 متراً مربعاً المقام عليها مسجد آل البيت بمنطقة رواج بمدينة البياضية لصالح وزارة الأوقاف، كما ناقش تخصيص قطعة أرض خارج الزمام بقرية الحبيل لإقامة مأوى (شِلتر) للكلاب الضالة.

وخلال الجلسة، تمت مناقشة الطلب المقدم من منطقة الأقصر الأزهرية لإطلاق اسم الشيخ محمد المصري الحامدي على معهد فتيات الأقصر الأزهري تخليداً لذكراه، إلى جانب مناقشة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمدينة أرمنت لإنشاء حضانة تابعة لوزارة الداخلية لخدمة مركز شرطة أرمنت.

كما ناقش المجلس طلب مديرية الشباب والرياضة بتعديل القرار رقم (26) لسنة 1990 الخاص بتخصيص قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة بمركز إسنا لإقامة ملاعب لمركز شباب الطوايع المطور.

واستعرض مدير مديرية العمل بالأقصر تقرير إنجازات المديرية خلال شهر مايو 2026، وما تم تنفيذه من برامج ومبادرات وخدمات مقدمة للمواطنين.

كما ناقش المجلس الطلب المقدم من نقابة أطباء الأقصر لتخصيص قطعة أرض بمساحة 800 متر مربع بجوار طريق المطار لإقامة نادٍ اجتماعي وخدمي للأطباء، على أن يتم التخصيص بمقابل مادي بعد رفع صفة النفع العام عن الأرض.

كما ناقش المجلس مذكرتين واردتين من الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن تعديل الاستخدام وإضافة شوارع بالمخطط التفصيلي لقرية الدير بمدينة إسنا وفقاً لقانون البناء الموحد والمخططات الاستراتيجية المعتمدة، وذلك لقطع أراضٍ تم شراؤها من خلال مزايدات علنية.



كما ناقش المجلس الطلب المقدم من النائب أحمد رمضان عضو مجلس النواب بشأن تخصيص قطعة أرض من منافع الري على ترعة الكلابية الجديدة بقرية الدير لإنشاء مقر لهندسة كهرباء قرى الشرق، بالإضافة إلى عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ختام أعمال المجلس التنفيذي، قام محافظ الأقصر بتكريم المشاركين في تنفيذ تجربة "صقر 162"، تقديراً لجهودهم وتعاونهم مع مكتب المستشار العسكري للمحافظة، وما أسهموا به في إنجاح التجربة وتحقيق أهدافها.