محافظ الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح ويبحث أكثر من 60 شكوى وطلبًا للمواطنين

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بقاعة رقم (3) بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وحسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات الخدمية.

وخلال اللقاء، استمع محافظ الأقصر إلى شكاوى وطلبات المواطنين، والتي تجاوز عددها 60 طلبًا وشكوى، تنوعت بين طلبات خاصة بإنهاء إجراءات التراخيص والتصالح وتقنين الأوضاع، وطلبات متعلقة بقطاعات التربية والتعليم والتموين والرعاية الصحية ومياه الشرب والكهرباء والمرافق العامة، بالإضافة إلى طلبات الإسكان الاجتماعي وتوفير فرص العمل، والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، ومنها «تكافل وكرامة» وخدمات التضامن الاجتماعي.

وحرص محافظ الأقصر على الاستماع المباشر للمواطنين ومناقشة مطالبهم، موجهًا الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص الشكاوى والطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

وأكد محافظ الأقصر أن خدمة المواطن الأقصري وتلبية احتياجاته الأساسية تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة السريعة لمشكلاتهم بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما وجه محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات بسرعة دراسة كافة الشكاوى المقدمة خلال اللقاء، وإعداد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بالشفافية وتطبيق القانون، بما يحقق الصالح العام ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ويأتي لقاء اليوم المفتوح في إطار حرص محافظة الأقصر على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة للمشكلات التي تواجههم، بما يحقق جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بمختلف أنحاء المحافظة.