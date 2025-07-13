صحة البحيرة: الكشف على 1017 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية

نظم فريق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة ، قافلة طبية مجانية بقرية بسنتواي مركز أبو حمص بوجود ٦ عيادات طبية متنقلة.

في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وتحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، وتحت إشراف الدكتور سامح عبداللطيف وكيل المديرية

وبتعليمات السيد الدكتور محمد الغباشي مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية بوزارة الصحة

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية .

تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة عيادة الباطنة و عيادة الأطفال و عيادة الجراحة و عيادة النساء و عيادة العظام و عيادة الأسنان .

وكذلك بالإضافة إلى وجود معمل دم ومعمل طفيليات وجهازى أشعة عادية وسونار ، كذلك عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر بمبادرة افحص واطمن ، ووجود لجنة لعمل التقارير الطبية لصرف العلاج على نفقة الدولة، وعمل استمارات الاحالة إلى أقرب مستشفى كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان .