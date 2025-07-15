طالب ينهي حياته بقرية ششت الأنعام بالبحيرة

أقدم طالب علي إنهاء حياته بقرية ششت الأنعام التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، بشنق نفسه داخل منزله، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بقيام شخص بإنهاء حياته شنقاً داخل منزله بقرية ششت الأنعام التابعة لذات المركز، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين قيام أحمد.م.م. ا، 16 عاما، طالب، بشنق نفسه داخل منزله، وقام فريق من جهات التحقيق بمناظرة الجثمان، والتي قررت بالتصريح بدفن الجثمان عقب عرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابه وملابساته.