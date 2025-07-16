اختفوا في المياه.. تفاصيل جديدة عن 3 مفقودين بعد انقلاب سيارة بترعة النوبارية بالبحيرة

ما تزال جهود البحث جارية عن 3 مفقودين بعد انقلاب سيارة في ترعة النوبارية بنطاق مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة حيث يُعتقد أهالى المفقودين أنهم تحت الماء منذ الحادث ، و هما “محمد أبو فتحي”، في العشرينات من عمره و زوجة أخيه و طفلة صغيرة.

قامت مديرية أمن البحيرة بتكثيف عمليات البحث، حيث تم إرسال وحدات الإنقاذ النهري ومعدات الغطس إلى موقع الحادث و توسيع نطاق البحث ليشمل المنطقة من مشروع عبد القادر حتى عزبة الربعمائة، بمسافة تقارب 2 كيلومترات، إلا أن فرق الإنقاذ لم تتمكن حتى اللحظة من العثور على أي جثامين.

وقد تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنقاذ 8 أشخاص ، في حين تم انتشال جثة الطفلة سحر هاني السيد، البالغة من العمر 15 عاماً.

و تبين إصابة كلاً من ، دينا أحمد فتحي (25 عاماً) ربة منزل، وفتحي فؤاد السيد (12 عاماً)، وفاطمة فتحي السيد (5 سنوات)، ومحمد هاني السيد (7 سنوات)، وحنان هاني (سنتان)، وسحر عبد المقصود علي (35 عاماً)، وزياد فؤاد السيد (سنتان)، وشهد هاني السيد (11 عاماً)، وجميعهم من نفس الأسرة ويقيمون في مركز حوش عيسى.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى حوش عيسى لتلقي العلاج، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. كما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال السيارة التي تعرضت للحادث، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.