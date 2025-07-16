قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.. ردده بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا
بشراكة مع المعهد الدولي.. مصر تدشّن أول أكاديمية معتمدة في تكنولوجيا اللحام
بين الدمار والمفاوضات| خطة إسرائيلية لحصار سكان غزة تثير القلق الإقليمي.. وخبير يوضح
اتفاق بين الشركة المتحدة ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد
تبادل اتهامات بالسرقة ثم تنازل.. تصالح ابنة ربيع ياسين وطليقها أمام النيابة
فرصة العمر| وظائف برواتب 40 ألف جنيه شهريًا.. قدم الآن للعمل بالخارج
إيصال متداول بزيادة الملاك للإيجار القديم 250 جنيه.. ورئيس إسكان النواب يرد
مدبولي يوجه بالتعاون مع الدول الإفريقية في تنفيذ مختلف المشروعات
قصف إسرائيلي يستهدف مقر هيئة الأركان السورية بدمشق وسماع دوي انفجارات
تطبيق الحد الأدنى للأجور.. إعرف راتبك بعد صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العثور على جثتين وجار البحث عن طفلة مفقودة بحادث انقلاب سيارة بترعة النوبارية بالبحيرة

حادث إنقلاب بالبحيرة
حادث إنقلاب بالبحيرة
ساندي رضا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة، منذ قليل، من العثور على جثتي مفقودين بحادث انقلاب سيارة نصف نقل بمشروع عبد القادر بحوش عيسي في البحيرة، وجار البحث عن جثة طفلة مفقودة بالحادث.


واستأنف رجال الإنقاذ النهري، عمليات البحث صباح اليوم الأربعاء، بعد التوقف في الثانية عشر صباحا، حيث تم الدفع بـ 12 غطاسا من قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة، للبحث عن المفقودين بحادث انقلاب سيارة نصف بمشروع عبد القادر الذي أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 8 آخرين.
 

وأسفر عمليات البحث عن استخراج جثامين كلا من:" حنان محمد السيد،  30 عاما، أحمد السيد خليل فتحى، 30 عاما، ومقيمين بقرية الربعمائة التابعة لمركز حوش عيسى"، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
ويكثف رجال الإنقاذ النهري، جهودهم للبحث عن أخر المفقودين بالحادث وهي طفلة تدعي " سحر فتحى السيد"، 8 سنوات.
وكانت محافظة البحيرة، قد شهدت أمس حادث مأساوي راح ضحيته فتاة وأصيب 8 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة نصف نقل بمياه مشروع عبد القادر بمركز حوش عيسي في محافظة البحيرة، وتم انتشال السيارة والمصابين والمتوفاة من المجري المائي ونقلهم إلى مستشفى حوش عيسى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسي، يفيد انقلاب سيارة نصف نقل بمياه مشروع عبد القادر بنطاق ذات المركز، ووجود حالة وفاة ومصابين، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة حوش عيسى وقوات الإنقاذ النهري وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل بمياه مشروع عبد القادر بنطاق مركز حوش عيسى، كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف، وأسفر الحادث عن وفاة سحر هاني السيد، 15 عاما، مقيمة حوش عيسى، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى حوش عيسى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- دينا أحمد فتحي، 25 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، فتحي فؤاد السيد، 12 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، فاطمة فتحي السيد، 5 سنوات، إصابات متفرقة بالجسم، محمد هاني السيد، 7 سنوات، اشتباه ما بعد الارتجاج، حنان هاني السيد، سنتان، إصابات متفرقة في أنحاء الجسم ، سحر عبد المقصود على، 35 عاما، إصابات متفرقة في أنحاء الجسم، زياد فؤاد السيد، سنتان، اشتباه ما بعد الارتجاج، شهد هاني السيد، 11 عاما، إصابات متفرقة في الجسم، وجميعهم مقيمون مركز حوش عيسى.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة حادث إنقلاب حوش عيسى ترعة النوبارية الإنقاذ النهرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

هشام نصر

هشام نصر يتفقد سير العمل بفرع أكتوبر.. وبدء تشييد ملاعب كرة القدم

لويس دياز

لويس دياز يصدم ليفربول برغبته في الرحيل

سام مرسي

سام مرسي على أعتاب الانتقال إلى الكويت الكويتي في صفقة انتقال حر

بالصور

إغلاق جديد في مصنع شاحنات جنرال موتورز يثير الجدل

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

نجل المخرج عمرو عابدين يتعرض لحادث سير .. تفاصيل

سيارة نجل المخرج عمرو عابدين
سيارة نجل المخرج عمرو عابدين
سيارة نجل المخرج عمرو عابدين

خلل أمني قاتل يضرب سيارات رينج روفر الفاخرة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!

أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!
أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!
أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد