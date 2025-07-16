العثور على جثتين وجار البحث عن طفلة مفقودة بحادث انقلاب سيارة بترعة النوبارية بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة، منذ قليل، من العثور على جثتي مفقودين بحادث انقلاب سيارة نصف نقل بمشروع عبد القادر بحوش عيسي في البحيرة، وجار البحث عن جثة طفلة مفقودة بالحادث.



واستأنف رجال الإنقاذ النهري، عمليات البحث صباح اليوم الأربعاء، بعد التوقف في الثانية عشر صباحا، حيث تم الدفع بـ 12 غطاسا من قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة، للبحث عن المفقودين بحادث انقلاب سيارة نصف بمشروع عبد القادر الذي أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 8 آخرين.



وأسفر عمليات البحث عن استخراج جثامين كلا من:" حنان محمد السيد، 30 عاما، أحمد السيد خليل فتحى، 30 عاما، ومقيمين بقرية الربعمائة التابعة لمركز حوش عيسى"، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال الإنقاذ النهري، جهودهم للبحث عن أخر المفقودين بالحادث وهي طفلة تدعي " سحر فتحى السيد"، 8 سنوات.

وكانت محافظة البحيرة، قد شهدت أمس حادث مأساوي راح ضحيته فتاة وأصيب 8 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة نصف نقل بمياه مشروع عبد القادر بمركز حوش عيسي في محافظة البحيرة، وتم انتشال السيارة والمصابين والمتوفاة من المجري المائي ونقلهم إلى مستشفى حوش عيسى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسي، يفيد انقلاب سيارة نصف نقل بمياه مشروع عبد القادر بنطاق ذات المركز، ووجود حالة وفاة ومصابين، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة حوش عيسى وقوات الإنقاذ النهري وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل بمياه مشروع عبد القادر بنطاق مركز حوش عيسى، كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف، وأسفر الحادث عن وفاة سحر هاني السيد، 15 عاما، مقيمة حوش عيسى، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى حوش عيسى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- دينا أحمد فتحي، 25 عاما، إصابات متفرقة بالجسم، فتحي فؤاد السيد، 12 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، فاطمة فتحي السيد، 5 سنوات، إصابات متفرقة بالجسم، محمد هاني السيد، 7 سنوات، اشتباه ما بعد الارتجاج، حنان هاني السيد، سنتان، إصابات متفرقة في أنحاء الجسم ، سحر عبد المقصود على، 35 عاما، إصابات متفرقة في أنحاء الجسم، زياد فؤاد السيد، سنتان، اشتباه ما بعد الارتجاج، شهد هاني السيد، 11 عاما، إصابات متفرقة في الجسم، وجميعهم مقيمون مركز حوش عيسى.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.