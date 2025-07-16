ملحقش يفرح.. مصرع شقيق عريس وابن خاله في حادت تصادم سيارة بعمود كهرباء بالبحيرة

الفرح تحول لمأتم و سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، عقب نبأ وفاة شقيق عريس و ابن خاله فى حادث تصادم سيارة بعمود كهرباء كان يقودها الأول برفقة الثاني بطريق مركز بدر .

وكان المتوفيان في طريقهما لحضور حفل زفاف شقيق أحدهما، بعد عودتهما من مدينة طنطا لتأجير سيارة للمشاركة في زفة حفل الزفاف، لكن توفيا قبل وصولهما حفل الزفاف نتيجة اصطدام السيارة بعمود كهرباء بطريق مركز بدر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد باصطدام سيارة ملاكي بعمود كهرباء بنطاق ذات المركز، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بدر، وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بعمود كهرباء، ونتج عن الحادث عن وفاة كل من:- يحيي يحيي زكريا، 32 عاما، وابن خاله علاء حسن محمد، 36 عاما، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى السادات عن طريق سيارات الإسعاف التي هرولت نحو الحادث بعد بلاغ الأهالي لنجدة المصابين، فيما تجري الجهات الأمنية التحقيقات الأولية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.