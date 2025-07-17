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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

100 جنيه لكل مادة .. رسوم تظلمات الدبلومات الفنية وتفاصيلها كاملة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أن رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 2025 هي 100 جنيه لكل مادة يرغب الطالب في التظلم فيها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية (حساب تظلمات تعليم ثانوي فني بإحدى مكاتب البريد أو أحد الهيئات المعتمدة)

وشددت مديريات التربية والتعليم على ضرورة احضار أصل وصورة ايصالات سداد رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 2025 بالإضافة إلى اصل وصورة بطاقة الرقم القومي عند الحضور للإطلاع بالكنترول بسوهاج

وقالت مديريات التربية والتعليم ، أنه في تظلمات الدبلومات الفنية 2025 ، يسمح لولي الأمر فقط الحضور مع الطالب اثناء الاطلاع على أوراقه ، بعد التأكد من شخصيته ببطاقة الرقم القومي

وأضافت مديريات التربية والتعليم ، أنه يحظر على الطالب أو ولي الأمر استخدام الهاتف المحمول في المكان المخصص للاطلاع على أوراق المتظلم داخل اللجنة كما يحظر عليه اصطحاب تناذج إجابة وذلك طبقا للقرار الوزاري 293 لسنة 2014

ويدون الطالب المتظلم ملاحظاته بخط يده في الاطار التالي :

- وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة
-عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة من الخارج لكراسة الإجابة 
-عدم احتساب الدرجة الأعلى في الحالات المسموح بها قانونا
- الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة من الخارج

-يقوم الطالب بتسليم كراسة اجابته والملاحظات الى عضو اللجنة والتوقيع بما يفيد قيامه بالاطلاع

وتتولى لجنة النظام والمراقبة استكمال باقي الإجراءات القانونية المتابعة طبقا للقرار الوزاري السابق ويتم الاتصال بالطالب على رقم المحمول المسجل على رابط تظلمات الدبلومات الفنية لإبلاغه بنتيجة التظلم

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وجاءت كالتالي :

- نظام 5 سنوات: حضر عدد ۱۸۹۳۸) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٩,٦٦%  

- نظام  3 سنوات - عام حضر عدد ٤٩٧٩٥٢) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٦٣,٥٩%

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج حضر عدد ۱۰۱۲۳) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٤,٦٧%

- نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر عدد ٢٤٩٣٨٦) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح   ٨٩,٦٣

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٣ سنوات: حضر عدد ٣٢٦١ طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٠,٦٥%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٥ سنوات حضر عدد ٥٦ طالب شهادة واحدة بنسبة نجاح ۹۸,۲۱

- نظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر عدد ٥٤٤٣٥ طالب (۳) شهادات بنسبة نجاح ٣٢,٥١

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات - ۱۱۳٨٤ طالب بنسبة نجاح ٨٥,٤٨%

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام ٥ سنوات - ۲ طالب بنسبة نجاح 100%

- بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالب / طالبة بنسبة (٧٠,٤٧%)

- إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالب / طالبة بنسبة (٢٤,٢٢%) إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالب / طالبة بنسبة ( ٥,٣١%)

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