أخبار التوك شو: أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن خطة إسرائيل في سوريا.. وخبر سار من الإسكان للمواطنين

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.



مفتي الجمهورية: أصدرنا 1.2 مليون فتوى إلكترونية و60 ألف شفهية عبر تطبيقات ذكية

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية استطاعت أن تحجز لنفسها مكانًا مبكرًا على خريطة الفضاء الرقمي، ولعبت دورًا رياديًا في تقديم الفتوى الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت.





"الوزراء" يكشف تفاصيل توقع اتفاقيتين جديدتين للتنقيب عن الذهب

قال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، إن وزارة البترول وقعت اتفاقيات حول التنقيب عن الذهب، مع شركة أنجلو جولد أشانتي، متابعا: الدراسات والأبحاث المبدئية تشير إلى وجود احتياطات إضافية من الذهب.



مدبولي: الدولة رقيب على عمل الجهة المشغلة لمستشفى دار السلام هرمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مستشفى دار السلام هرمل بداية لشراكة بين الدولة والمؤسسات العالمية الكبرى في علاج أمراض متخصصة.



الحكومة توضح آليات عمل منظومة تصدير العقار المصري

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن منظومة تصدير العقار المصري ستكون رقمية بالكامل، حيث سيكون هناك منصة رقمية بالكامل تتيح وضع الوحدات السكنية القابلة للبيع، ويتقدم الشخص الأجنبي الراغب في شراء تلك الوحدات من خلالها.



موسم الجلطات.. جمال شعبان يحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس| فيديو

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن البلاد اليوم شهدت ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، وأن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، والتي قد تتعرض لها البلاد خلال الأيام المقبلة.





ممر ماجن عوز.. تفاصيل مخطط يسعى نتنياهو لتنفيذه في غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر ثابتة على موقفها منذ أكتوبر 2023، ولن تسمح بتنفيذ مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددًا على أن الدولة المصرية ترفض بشكل قاطع إقامة مدينة على حدودها الشرقية، لأنها تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.



113 ألف وحدة.. خبر سار من الإسكان للمواطنين

تحدثت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح 113 ألف وحدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7، قائلة: "في المرحلة الحالية، يشتري الناس كراسات الشروط وهي متاحة أونلاين حتى لا يقول أحدا إن عددها قليل، وتسجيل الكراسات متاح حتى نهاية الإعلان ولا مشكلة في ذلك".





منطقة آمنة بعمق 15 كيلو مترا.. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن خطة إسرائيل في سوريا.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك دولًا تُنتهك أراضيها دون أن تمتلك القدرة على الدفاع عنها، لأنها لا تملك قرارها، مشددًا على ضرورة الانتباه جيدًا لما يحدث في المنطقة.





شادي زلطة: مناهج حديثة في التعليم الفني تراعي المهارات المطلوبة لسوق العمل

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن التعليم الفني في مصر كان يعاني لسنوات طويلة من صورة نمطية سلبية في المجتمع، حيث كانت النظرة المجتمعية له تعتبره أقل شأنًا من التعليم العام، وخاصة من شهادة الثانوية العامة.