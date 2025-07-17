قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهيناز تطلب الخلع: فاكرة كل مرة وجعتني فيها.. 10 سنين خيانة
أخبار التوك شو: أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن خطة إسرائيل في سوريا.. وخبر سار من الإسكان للمواطنين
100 جنيه لكل مادة .. رسوم تظلمات الدبلومات الفنية وتفاصيلها كاملة
كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا
تركيا تحذّر "قسد" من استغلال اضطرابات السويداء وتتهم إسرائيل بزعزعة استقرار سوريا
أيهما أفضل أداء صلاة الوتر بعد العشاء مباشرة أم تأخيرها ؟.. نصيحة العلماء
هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا
لطلاب الثانوية العامة 2025.. سجل باختبارات القدرات عبر هذا الرابط
ما هي علامات حسن الخاتمة؟.. 8 أمارات تدل على رضا الله
مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو: أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن خطة إسرائيل في سوريا.. وخبر سار من الإسكان للمواطنين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.


مفتي الجمهورية: أصدرنا 1.2 مليون فتوى إلكترونية و60 ألف شفهية عبر تطبيقات ذكية
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية استطاعت أن تحجز لنفسها مكانًا مبكرًا على خريطة الفضاء الرقمي، ولعبت دورًا رياديًا في تقديم الفتوى الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت.



"الوزراء" يكشف تفاصيل توقع اتفاقيتين جديدتين للتنقيب عن الذهب
قال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، إن وزارة البترول وقعت اتفاقيات حول التنقيب عن الذهب، مع شركة أنجلو جولد أشانتي، متابعا: الدراسات والأبحاث المبدئية تشير إلى وجود احتياطات إضافية من الذهب.


مدبولي: الدولة رقيب على عمل الجهة المشغلة لمستشفى دار السلام هرمل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مستشفى دار السلام هرمل بداية لشراكة بين الدولة والمؤسسات العالمية الكبرى في علاج أمراض متخصصة.


الحكومة توضح آليات عمل منظومة تصدير العقار المصري
قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن منظومة تصدير العقار المصري ستكون رقمية بالكامل، حيث سيكون هناك منصة رقمية بالكامل تتيح وضع الوحدات السكنية القابلة للبيع، ويتقدم الشخص الأجنبي الراغب في شراء تلك الوحدات من خلالها.


موسم الجلطات.. جمال شعبان يحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس| فيديو
أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن البلاد اليوم شهدت ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، وأن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، والتي قد تتعرض لها البلاد خلال الأيام المقبلة.



ممر ماجن عوز.. تفاصيل مخطط يسعى نتنياهو لتنفيذه في غزة
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر ثابتة على موقفها منذ أكتوبر 2023، ولن تسمح بتنفيذ مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددًا على أن الدولة المصرية ترفض بشكل قاطع إقامة مدينة على حدودها الشرقية، لأنها تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.


113 ألف وحدة.. خبر سار من الإسكان للمواطنين

تحدثت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح 113 ألف وحدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7، قائلة: "في المرحلة الحالية، يشتري الناس كراسات الشروط وهي متاحة أونلاين حتى لا يقول أحدا إن عددها قليل، وتسجيل الكراسات متاح حتى نهاية الإعلان ولا مشكلة في ذلك".



منطقة آمنة بعمق 15 كيلو مترا.. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن خطة إسرائيل في سوريا.. فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك دولًا تُنتهك أراضيها دون أن تمتلك القدرة على الدفاع عنها، لأنها لا تملك قرارها، مشددًا على ضرورة الانتباه جيدًا لما يحدث في المنطقة.



شادي زلطة: مناهج حديثة في التعليم الفني تراعي المهارات المطلوبة لسوق العمل

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن التعليم الفني في مصر كان يعاني لسنوات طويلة من صورة نمطية سلبية في المجتمع، حيث كانت النظرة المجتمعية له تعتبره أقل شأنًا من التعليم العام، وخاصة من شهادة الثانوية العامة.

التوك شو مفتي الجمهورية رئيس الوزراء مصطفي مدبولي جمال شعبان الإسكان أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مديرية أمن البحيرة

بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

منى زكي

إلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه بسبب شقة في المهندسين

الاهلي

محمد يوسف يعلن عن رحيل مدافع الأهلي إلى زد

الاهلي

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

حريق التجمع

السيطرة على حريق كافيه أسفل كوبري محور جمال عبدالناصر في التجمع| صور

أرشيفية

زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي في المنطقة

ترشيحاتنا

أمراض الحر

الإغماء والاجهاد بيزيد.. طرق الوقاية من أمراض الحر

التهاب المثانة

اكتشفها مبكرا.. أعراض التهاب المثانة وطرق علاجها

الام القدمين

بدون مشاكل .. طرق طبيعية للوقاية من آلام القدمين

بالصور

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل كيك الروانى في 10 دقائق

طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد