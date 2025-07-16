ممر ماجن عوز.. تفاصيل مخطط يسعى نتنياهو لتنفيذه في غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر ثابتة على موقفها منذ أكتوبر 2023، ولن تسمح بتنفيذ مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددًا على أن الدولة المصرية ترفض بشكل قاطع إقامة مدينة على حدودها الشرقية، لأنها تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.

وقال خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن ممر "ماجن عوز" الذي شيدته إسرائيل قسم مدينة خان يونس إلى شطرين شرقي وغربي، مشيرًا إلى أن هذا يُعد الجزء الثاني من خطة التهجير.

وأضاف أن إسرائيل تسعى لتهجير مليون ونصف مليون فلسطيني من خان يونس، مؤكدًا أن مصر لن تقبل أبدًا أن يكون ذلك على حساب أراضيها أو أمنها.

وأشار إلى أن مواقف الدولة المصرية كانت وما زالت واضحة، وتشمل دعمًا كاملًا للدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا: "اللي يزعل يزعل، اللي يهمني بلدي".



