أحمد موسى: مصر تشهد تحولًا في سياستها الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن السياسة الزراعية في مصر قد تغيرت، موضحًا أنه في السابق، خلال موسم القطن، كانت مصر بأكملها تزرع القطن في أجواء تشبه "الفرح"، وكانت الطائرات تُستخدم لمكافحة الآفات التي تصيب المحصول.



وقال خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر بحاجة إلى سياسة زراعية واضحة، مشيرًا إلى أن استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان من الصحراء يُعد إنجازًا كبيرًا، لأنه يساهم في زيادة الصادرات وبالتالي في تدفق العملة الصعبة.

وأضاف أن المشروعات الزراعية العملاقة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة حجم الصادرات، متسائلًا: "عندما يذهب المواطن إلى السوق، هل يجد ما يحتاجه؟ نعم، حتى وإن كانت الأسعار مرتفعة قليلًا".

وأوضح أن "التين الشوكي" كان يُنبت قديمًا في القرى دون تدخل، أما اليوم فقد أصبح له سعر في الأسواق.

وأشار إلى أن الدولة تسير في طريق التحول الشامل في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء تحدث عن مشروع "حياة كريمة" الذي من شأنه أن يغير حياة المواطنين في القرى، مع قرب انطلاق المرحلة الثانية منه.

وذكر في ختام حديثه أن أهم ملف تعمل عليه الدولة حاليًا هو حماية الأمن القومي والأمن الغذائي المصري.