أحمد موسى: حرب شائعات تستهدف الدولة لمحاولة زعزعة الثقة..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك محاولات للتشكيك في كل إجراءات الدولة، لهز الثقة في الحكومة والقوات المسلحة والشرطة والإعلام، موجها التحية لرئيس الوزراء اليوم بعدما أشار إلى الشائعات وحذر المواطنين من الانجرار وراء الشائعات.





وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قناة صدى البلد، مملوكة للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، معلقا: المسئول عننا المجلس الأعلى للإعلام ولسنا تابعين للدولة أو ماسبيرو.. مهمتنا بلدنا وملناش علاقة بأي حد يطلع يتكلم عن مصر من الخارج.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن كل الدول تتعرض لحرائق وأزمات وهذا أمر طبيعي، معلقا: كل الدول معرضة لأزمات وحرائق وحروب وهجمات .. ومفيش دولة مستهدفة زي مصر.. فضلت أعد الصفحات والقنوات والمواقع التي تثير الشائعات وتركز على الحوادث والأزمات فقط بسبب كثرتها، بعض المؤسسات لم تنشر أي معلومة إيجابية عن مصر منذ أكثر من 3 أسابيع وتركت كل الإنجازات التي نفذت.



وأردف: كلام رئيس الوزراء يلخص حرب الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية .. التضخيم في الكلام لإفقاد الثقة.