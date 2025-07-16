أحمد موسى يكشف عن توتر درزي في الجولان واتهامات للميليشيات بارتكاب مجازر

كشف الإعلامي أحمد موسى عن التطورات الميدانية التي شهدتها السويداء والجولان السوري، مؤكدًا أن مئات من أبناء الطائفة الدرزية عبروا الحدود من الجولان المحتل إلى الداخل السوري، قبل أن يأمرهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانسحاب، قائلاً لهم: "اتركوا المهمة لإسرائيل".



وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذا الموقف يكشف عن سعي إسرائيلي لاستخدام الوضع الدرزي كورقة ضغط، متهمًا الميليشيات المتطرفة بتنفيذ هجمات دموية، أسفرت عن مقتل نحو 300 درزي، متسائلًا عن الجهة التي تقف خلف هذه الجرائم.

كما انتقد موسى تصريحات الرئيس السوري الأسبق أحمد الشرع، الذي دعا إلى "سوريا للجميع بدون تمييز"، قائلاً: "من قتل المدنيين في السويداء؟ ومن الذي اعتدى على كرامات الناس؟ إنها الميليشيات المسلحة التي تمارس الترهيب والقتل".

وأكد موسى في ختام حديثه أن ما يحدث في سوريا يجب ألا يُنظر إليه بمعزل عن التدخلات الخارجية، داعيًا إلى الوقوف مع الدولة الوطنية وجيشها، وعدم السماح لأي طرف بالتشكيك في مؤسسات الدولة أو بث الفوضى.



