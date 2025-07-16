قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فزع مراسلة على الهواء أثناء القصف الإسرائيلي لمقر وزارة الدفاع السورية
نصائح لن تتخيلها لخفض السكر بعد الأكل
تحرير 23 مخالفة متنوعة في حملة تموينية بواحة الداخلة بالوادي الجديد
مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق
عقوبة مالية جديدة على وسام أبو علي لتغيبه عن مران اليوم
أحمد موسى: صدى البلد ليست تابعة للدولة ومهمتنا دعم الوطن بإعلام مهني
مطاردات وظهور كايلا.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم روكي الغلابة
سوريا ساحة خلفية للصراع| خبير سياسي: الغارات على السويداء رسالة حاسمة لإيران وحزب الله
طبيعي أن يكون عنده طموح.. مي حلمي تدافع عن وسام أبو علي
سوريا تدعو مجلس الأمن لاجتماع لبحث عواقب العدوان الإسرائيلي على أراضيها
منطقة آمنة بعمق 15 كيلو مترا.. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن خطة إسرائيل في سوريا.. فيديو
خبر محزن.. حسن المستكاوي ينعى ميمي عبد الرازق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن العالم العربي

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إسرائيل تلعب دور مباشر في دعم قيادات الجماعات المسلحة داخل سوريا، وعلى رأسها أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام"، مؤكداً أن الدعم المقدم له تم في إطار مخطط إقليمي لإعادة رسم النفوذ داخل الأراضي السورية.

وأشار موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد” إلى أن تل أبيب حرصت على إيصال رسالة واضحة للجولاني بعدم التدخل في شؤون محافظة السويداء، التي تضم طائفة الدروز، والتي تحرص إسرائيل على حمايتهم، على حد قوله.

وأضاف أن الميليشيات المسلحة التي دخلت سوريا تضم مقاتلين من أكثر من 30 إلى 40 دولة، متهمًا إياهم بأنهم "تكفيريون" يحملون أجندات تخريبية لا علاقة لها بالجيش السوري أو بمصلحة الشعب السوري. ولفت إلى أن هذه الجماعات قامت باستخدام قذائف الـ"آر بي جي" لقصف منازل المدنيين، خاصة في مناطق مثل السويداء.

واعتبر أن ما تشهده سوريا اليوم يوازي ما حدث سابقًا في العراق واليمن، مؤكدًا أن المؤامرة ذاتها كانت موجهة إلى مصر، إلا أن الشعب المصري وجيشه أفشلاها، مشددًا على أن سوريا ممنوعة من امتلاك أسلحة متطورة أو مقاتلات يمكن أن تهدد أمن إسرائيل، وهو ما يضعف من قدرة الدولة السورية على الدفاع عن نفسها.

وختم موسى حديثه بالتأكيد على أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن العالم العربي، متسائلًا: "من الذي أوصل سوريا إلى هذا الحال؟ ومن الذي أنفق المليارات لتخريبها؟".

أحمد موسى إسرائيل الإعلامي أحمد موسى سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

اجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025.. اعرف موعد وعدد أيام العطلة الرسمية

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

طريقة عمل اللحمة الباردة شرايح

طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح

النصر يعلن التعاقد رسميًا مع نادر الشراري لمدة 3 مواسم

نادر الشراري
نادر الشراري
نادر الشراري

لامين يامال يرتدي القميص رقم 10 رسميا في برشلونة

لامين يامال
لامين يامال
لامين يامال

يحمى من سرطان البروستاتا.. تعرف على فوائد الشمام

يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام
يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام
يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام

فيديو

أكلة نادية السيد وآية حبيب

دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد