وزير الخارجية الأمريكي: هناك "سوء فهم على ما يبدو" بين سوريا وإسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم، إن هناك "سوء فهم على ما يبدو" بين سوريا وإسرائيل، موضحا أن بلاده تحاول احتواء التوتر بين الجانبين.

وأوضح روبيو في تصريحات صحفية أن "الوضع في سوريا معقد، لكننا في طريقنا لخفض التصعيد"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "أجرت وما زالت تجري محادثات مع حكومتي سوريا وإسرائيل" في هذا الصدد.

وأضاف روبيو: "نأمل في تحقيق بعض التقدم بين سوريا وإسرائيل خلال الساعات المقبلة"، مشدداً على التزام واشنطن بالتواصل المستمر مع الأطراف كافة لتفادي مزيد من التصعيد.

وأعرب الوزير الأمريكي عن "قلق بالغ إزاء العنف في جنوب سوريا"، محذراً من أن "استمرار أعمال العنف يعد تهديداً مباشراً للجهود الدولية المبذولة لبناء سوريا يعمها السلام والاستقرار".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية "منخرطة منذ ساعات الصباح الأولى في محاولات لخفض التصعيد بين سوريا وإسرائيل"، مؤكدا أن الحوار لا يزال مستمراً مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتفادي اتساع رقعة التوتر.